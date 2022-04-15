彭博：蘋果在各款Mac廣泛測試由台積電生產的M2晶片

蘋果紐約曼哈頓第五大道門市裡展售的Mac Studio電腦。 路透

彭博資訊周四（14日）根據開發商的記錄文件報導，蘋果 （Apple）已開始在內部廣泛測試M2晶片 於多款新的Mac電腦。這是蘋果推動以自家開發處理器強化電腦產品的一環。目前蘋果M系列處理器由台積電獨家代工。

據了解，蘋果至少在9台新Mac電腦裡測試4種基於M2的不同晶片，此步驟是產品開發過程中的關鍵階段，顯示未來幾個月新的機型接近可以發表的狀態。

M2晶片是蘋果最新的嘗試，希望更加推進電腦處理器的能力。蘋果現已逐步以自家研發設計的晶片取代英特爾（Intel）產品，並且著眼推出更先進的晶片。

蘋果的Mac電腦先前歷經多年的低成長，情況在近兩年改觀，部分原因是新冠防疫居家辦公，消費者添購新設備。前一個會計年度，Mac事業部門銷售額352億美元，占總體營收 10%。

彭博舉例以下產品線的幾個新款機型正在進行M2晶片測試，但並不保證所有機型最後都會亮相上市：

-- MacBook Air，會有8核心中央處理器，有組件執行10核心的繪圖處理。

-- Mac mini會與MacBook Air有相同功能。另有一機以變異的「M2 Pro」晶片也在進行測試。

-- 入門款MacBook Pro，功能亦與MacBook Air相同。

-- 1台14吋的MacBook Pro用「M2 Pro」和「M2 Max」兩型晶片分別測試。「M2 Max」晶片有12核心中央處理器，38核心繪圖處理。

-- 1台16吋MacBook Pro也是用「M2 Pro」和「M2 Max」兩型晶片分別測試。功能與14吋機種相同。

除了測試M2晶片，蘋果也測試更多M1晶片應用於其他產品，像是「M1 Ultra」晶片測試於Mac Pro；「M1 Pro」和「M1 Max」晶片在Mac mini 上測試。

彭博先前曾報導，新款MacBook Air、入門款MacBook Pro、新Mac mini最快今年就會推出；至少2款Mac電腦今年年中準備發表。新款MacBook Air將是產品史上最大設計改變。