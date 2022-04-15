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高盛大摩花旗 財報優預期

編譯陳家齊／綜合外電
在通膨飆漲、俄國入侵烏克蘭的亂流中，高盛、摩根史坦利與花旗獲利表現仍優於預期。（美聯社）
在通膨飆漲、俄國入侵烏克蘭的亂流中，高盛、摩根史坦利與花旗獲利表現仍優於預期。（美聯社）

高盛公司、摩根史坦利（Morgan Stanley，大摩）、花旗集團（Citigroup）與富國銀行（Wells Fargo）14日公布第1季財報，在通膨飆漲、俄國入侵烏克蘭的亂流中，高盛、摩根士丹利與花旗獲利表現優於預期，富國銀行則交出令人失望的結果。

高盛的交易員上季交出令人驚艷的成績，分析師原估交易營收會下降23%，而高盛上季交易營收實際成長4%。

遠優於預期的交易成績和13日公布財報的摩根大通狀況相似，高盛股價14日早盤大漲近2%。

高盛第1季獲利為38.3億美元，每股純益10.78美元，雖比一年前衰減42%，仍優於分析師預期的8.9美元。高盛執行長蘇德巍（David Solomon）強調，今年第1季的營運是在俄國侵略烏克蘭戰爭的亂流中渡過，市場環境變化非常急速，影響到客戶的交易活動，風險激增也讓股票發行幾乎全面停頓。

大摩的交易部門同樣也在第1季的亂流中表現優異，交易部門營收比去年同期高，遠優於分析師預期的下滑19%，激勵股價14日早盤漲約2%。

大摩第1季每股純益2.04美元，優於分析師預估的1.71美元；獲利為37億美元，比去年同期下滑11%，這主要是因為在第1季的市場震盪中，投銀部門交易量減少，佣金收入比去年同期銳減37%。

花旗上季每股純益則為2.02美元、總獲利43億美元，雖比去年同期下滑46%，仍優於分析師預期的1.43美每股純益，戴動花旗股價14日早盤也上漲1.4%。在各部門中，花旗的固定收益與股票交易部門上季表現亮眼，僅比去年同期下滑1.8%，仍有58.3億美元的營收，擊敗分析師預估的50.9億美元。

富國銀行第1季每股純益0.88美元、獲利36.7億美元，雖然獲利優於預期，但整體營收卻減至175.9億美元，不如分析師預期的177.8億美元，開支減省也未能達標，富國銀行股價14日早盤因而下挫逾6%。

高盛 分析師 營收

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