抗通膨 歐亞央行鷹聲四起

歐洲央行（ECB）14日承諾將提前結束資產購買計畫，之後逐步升息，保留下半年升息的可能性。（路透）

面對通膨急升，歐洲央行 （ECB）14日承諾將提前結束資產購買計畫，之後逐步升息 ，保留下半年升息的可能性，南韓央行也意外升息1碼至1.5%，且年底前可能再升2碼，新加坡金融監管局（MAS，央行）也再度緊縮貨幣政策，10月可能還有行動，更加確立全球央行抗通膨的政策格局。

ECB決議維持現行利率 不變，主要再融資操作（MRO）利率保持為零，邊際貸款機制（MLF）利率維持為0.25%，存款利率也仍為負0.5%。

ECB也確認，將在今年第3季結束購買資產計畫，比上次會議所預訂的時間提前，但未明確指明結束購債的時間點。決策聲明指出，「通膨已經大幅升高，且未來數月仍將居高不下，主因能源成本大幅上升。決策委員會將採取一切必要行動，以落實物價穩定及確保金融穩定的使命」。

ECB也重申將在結束購債「一段時間之後」，「逐步」升息。總裁拉加德表示，俄烏戰爭以導致歐元區成長展望的下行風險大增，同時增添通膨的上行風險，並且一再強調政策「彈性」，現在還決定結束購債的時間，也沒有可能的升息時間表。

ECB還在等待6月時的新經濟預估，再敲定停止購債的確切時間。經濟學者預料ECB將於7月停止購債，並於今年12月首次升息；目前市場預期ECB將在今年9月及12月分別提高存款利率1碼，達到零。

南韓央行同日意外提高政策利率1碼到1.5%，為去年8月來第四度升息，提高利率到三年來最高。凱投宏觀預測，南韓央行今年至少將再兩度升息，每次升息1碼，今年底時利率將升至2%，達到2015年來最高水準。

南韓3月消費者物價指數比去年同期上升4.1%，是2%通膨目標的兩倍多，也比2月時的3.7%升幅進一步升高。

新加坡金管局也宣布緊縮貨幣政策，將提高星元對一籃貨幣匯率的波動區間中位價，並擴大匯率區間的波動幅度，是十年來首次同時提高中位價及擴大波動區間。新加坡金管局向來是以調整匯率區間，作為貨幣政策的操作工具，而不是採取調整利率的方式。

高盛分析師認為，新加坡金管局下次在10月開會時，可能近一步緊縮貨幣政策，原因是通膨風險仍高。新加坡金管局已提高今年全年預估核心通膨率提高0.5個百分點，為2.5%~3.5%；整體通膨率預估提高2個百分點，為4.5%~5.5%。