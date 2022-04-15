我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

抗通膨 歐亞央行鷹聲四起

編譯任中原／綜合報導
歐洲央行（ECB）14日承諾將提前結束資產購買計畫，之後逐步升息，保留下半年升息的可能性。（路透）
歐洲央行（ECB）14日承諾將提前結束資產購買計畫，之後逐步升息，保留下半年升息的可能性。（路透）

面對通膨急升，歐洲央行（ECB）14日承諾將提前結束資產購買計畫，之後逐步升息，保留下半年升息的可能性，南韓央行也意外升息1碼至1.5%，且年底前可能再升2碼，新加坡金融監管局（MAS，央行）也再度緊縮貨幣政策，10月可能還有行動，更加確立全球央行抗通膨的政策格局。

ECB決議維持現行利率不變，主要再融資操作（MRO）利率保持為零，邊際貸款機制（MLF）利率維持為0.25%，存款利率也仍為負0.5%。

ECB也確認，將在今年第3季結束購買資產計畫，比上次會議所預訂的時間提前，但未明確指明結束購債的時間點。決策聲明指出，「通膨已經大幅升高，且未來數月仍將居高不下，主因能源成本大幅上升。決策委員會將採取一切必要行動，以落實物價穩定及確保金融穩定的使命」。

ECB也重申將在結束購債「一段時間之後」，「逐步」升息。總裁拉加德表示，俄烏戰爭以導致歐元區成長展望的下行風險大增，同時增添通膨的上行風險，並且一再強調政策「彈性」，現在還決定結束購債的時間，也沒有可能的升息時間表。

ECB還在等待6月時的新經濟預估，再敲定停止購債的確切時間。經濟學者預料ECB將於7月停止購債，並於今年12月首次升息；目前市場預期ECB將在今年9月及12月分別提高存款利率1碼，達到零。

南韓央行同日意外提高政策利率1碼到1.5%，為去年8月來第四度升息，提高利率到三年來最高。凱投宏觀預測，南韓央行今年至少將再兩度升息，每次升息1碼，今年底時利率將升至2%，達到2015年來最高水準。

南韓3月消費者物價指數比去年同期上升4.1%，是2%通膨目標的兩倍多，也比2月時的3.7%升幅進一步升高。

新加坡金管局也宣布緊縮貨幣政策，將提高星元對一籃貨幣匯率的波動區間中位價，並擴大匯率區間的波動幅度，是十年來首次同時提高中位價及擴大波動區間。新加坡金管局向來是以調整匯率區間，作為貨幣政策的操作工具，而不是採取調整利率的方式。

高盛分析師認為，新加坡金管局下次在10月開會時，可能近一步緊縮貨幣政策，原因是通膨風險仍高。新加坡金管局已提高今年全年預估核心通膨率提高0.5個百分點，為2.5%~3.5%；整體通膨率預估提高2個百分點，為4.5%~5.5%。

利率 升息 央行

上一則

擴大辦公室 Google投資95億

下一則

通膨近高點 跌勢將趨緩

延伸閱讀

疫情+戰爭 今年經濟不樂觀…專家：通膨會持續更長時間

疫情+戰爭 今年經濟不樂觀…專家：通膨會持續更長時間
出任新加坡第4代團隊領導人 黃循財可望接任總理

出任新加坡第4代團隊領導人 黃循財可望接任總理
歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢

歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢
ECB將提前於第3季結束購債計畫 「一段時間後」升息

ECB將提前於第3季結束購債計畫 「一段時間後」升息

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創