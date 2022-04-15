歐美帶動 迅銷上半年度獲利創高

拜北美、歐洲和亞洲除中國以外地區的銷售成長所賜，日本快時尚品牌優衣庫母公司迅銷在截至2月止的半年寫下獲利新高。（路透）

拜北美、歐洲和亞洲除中國以外地區的銷售成長所賜，日本 快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷在截至2月止的半年寫下獲利新高，但迅銷示警，嚴格防疫措施將拖累大中華地區下半年及全年的獲利。與此同時，迅銷正加碼投資北美市場，目標是五年內讓北美門市由目前的57家增至200家。

迅銷14日公布，截至2月底止的半年度營業利益年增18％，達1,890億日圓（15.1億美元），北美、歐洲和亞洲部分地區的銷售成長，抵銷了日本和中國業績下滑的影響。迅銷對截至8月底止的全年獲利預測維持在2,700億日圓不變，略低於路孚特（Refinitiv）分析師預估的2,780億日圓。

迅銷指出，大中華地區下半年及全年營收 料將下滑，獲利將大幅減少，原因是中國、香港和台灣疫情 復熾，政府擴大防疫措施衝擊銷售，這三地3月共有133家門市暫停營業。

中國是迅銷最大海外市場，共有863家門市，比日本還多，其中近90家位於上海。上海是中國疫情最嚴峻的地區，自3月底來實施封城措施。迅銷是全球零售巨頭受中國封城影響的風向球之一，因為中國是許多西方品牌成長最快的市場之一。

隨著俄烏戰爭及中國疫情復熾，全球各地服飾銷售面臨的不確定性加劇；有鑒於此，迅銷正把重心轉向前景更穩定的北美市場，力拚五年內將北美優衣庫門市增至200家。

迅銷財務長岡崎健14日在財報會上說，美國和加拿大業務歷經多年虧損後，本會計年度有望首度轉虧為盈，且預料到2027年全年營收將達3,000億日圓（24億美元）、營業利益率達20%。