未受疫情戰爭影響 LVMH營收勁揚23%

全球最大精品集團LVMH第1季營收 大增23%，優於預期，顯示並未受到重要市場中國疫情 升溫和俄烏戰爭等利空衝擊。

拜旗下品牌路易威登和迪奧銷售暢旺及歐美市場需求強韌之賜，LVMH上季營收自體成長至180億歐元(195億美元)，比去年同期成長23%，成長幅度與去年第4季相若，但優於市場預期的17%。

就區域來看，LVMH上季在美國和歐洲的營收分別成長26%和45%，遠高於亞洲（不含日本）的8%，美國市場占上季總銷售額約25%。LVMH時裝和皮件部門上季銷售激增30%，超越分析師 預期的23%。

然而，LVMH也說，目前正看到中國封城對LVMH產品需求的負面影響。LVMH財務長紀歐尼在法說會上表示，一旦中國疫情得控，對當地中長期需求抱有信心。Bernstein分析師索卡說，投資人正消化LVMH非常強勁的第1季業績，但也擔憂中國市場的前景。

LVMH上季表現最弱的是葡萄酒和烈酒部門，在供應受阻下，自體營收成長僅2%。精品業已藉由漲價抵禦通膨衝擊，紀歐尼說，LVMH旗下多數品牌上季已明顯調漲產品價格。