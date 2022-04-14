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分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

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原油需求轉弱 IEA下修預測值

編譯林奕榮／綜合報導

由於中國重新實施封鎖措施以遏制新冠疫情，國際能源署（IEA）下修全球原油需求預測，把今年全球每日需求的預估值下調26萬桶，中國4月的每日需求預測更大減92.5萬桶，不過全球整體需求仍維持上升軌跡。

IEA也預測俄羅斯原油供給量，本月的每日產量可能較3月減少150萬桶，但到5月減少的供應量仍可能比4月增加一倍，達到300萬桶。IEA認為，需求前景轉弱，加上IEA會員國釋出大量緊急儲油，將讓全球市場今年接下來多數時間都維持供需平衡。

俄羅斯入侵烏克蘭引發的原油價格漲勢，目前幾乎全數回吐，紐約油價目前報每桶100美元左右，倫敦布蘭特報每桶104美元。

IEA在13日公布的月報中稱：「油價目前已回落至接近俄烏戰事爆發前的水準，但仍位於相當高的價位，也對全球經濟展望構成嚴重威脅。」IEA也下修國際社會抵制俄羅斯侵烏導致的俄羅斯原油供給量損失預測，預期4月每日產量可能較3月減少150萬桶，之前預測會減少300萬桶，不過到5月減少的供應量仍可能比4月增加一倍，達到300萬桶。俄烏戰事爆發後，國際油價衝破每桶100美元，儘管目前已回落，仍位於高水準。為應對油價飆漲，IEA會員國上周宣布將釋出2.4億桶緊急儲油，規模是IEA歷來最大。

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