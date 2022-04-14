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歐洲電價攀峰 衝擊金屬冶煉

編譯湯淑君／綜合報導
天然氣和電力價格大漲，是庫存大減的主因。電價上漲，令鋅、鋁冶煉廠營運收入不敷成本。圖為挪威海德魯公司縮減產量。(路透資料照片)
天然氣和電力價格大漲，是庫存大減的主因。電價上漲，令鋅、鋁冶煉廠營運收入不敷成本。圖為挪威海德魯公司縮減產量。(路透資料照片)

全球一些關鍵工業金屬的庫存量已降到危險的低水位，主因是歐洲電價漲上歷史高峰，導致這些金屬的冶煉廠營運不敷成本，對生產造成衝擊；俄烏戰爭也影響到俄羅斯境內的產量。

英國金融時報報導，鋁、銅、鎳和鋅這四種在倫敦金屬交易所（LME）交易的金屬合約 ，過去一年來庫存量已銳減多達70%；彭博資訊報導，LME六種主要金屬合約的庫存，已降至1997年有紀錄以來最低，反映交易商和大客戶已動用倉庫庫存。此外，世界各地經濟復甦，逐漸走出防疫限制和供應鏈受阻陰影，也導致需求熱絡。

近幾周來，鋅金屬庫存下滑最為明顯。可用於實物交割的LME鋅庫存量自本月初以來已陡降近6萬公噸，降到僅略高於4.5萬公噸。LME鋅3個月期貨價12日大漲2%，躍上每公噸近4,376美元，改寫16年最高價位，13日早盤繼續上攻，若漲勢維持到收盤則是連續第四天收高。營建、汽車和家電業用的鋼都需要鍍鋅保護。

分析師指，天然氣和電力價格大漲，是庫存大減的主因。過去兩個月來，電價盤旋上升，鋅、鋁冶煉廠營運收入不敷成本，已迫使嘉能可（Glencore）、托克集團（Trafigura）、挪威海德鲁（Norsk Hydro）等公司縮減產量。為彌補生產缺口，有些公司從LME或LME以外的倉儲體系提取庫存，以履行對製造業客戶出貨的合約義務。

供應鏈 汽車 防疫

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