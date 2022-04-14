紐國升息2碼 22年來最大幅

紐西蘭央行宣布升息，且一口氣將基準利率調高2碼，為22年來最大幅度升息，顯示央行相當憂心通膨失控。(路透資料照片)

紐西蘭央行 （RBNZ）13日宣布升息 ，且一口氣將基準利率調高2碼，為22年來最大幅度升息，顯示央行相當憂心通膨失控。

紐西蘭央行將基準的官方現金利率從1%調高至1.5%，為2000年來首見一次升息2碼，讓市場感到意外，彭博資訊訪調的20位經濟學家中，15人預期升息1碼。不過，也有5位經濟學家料中升息2碼，而且投資人預期升息2碼機率達70%。

RBNZ表示：「委員會決定以能最佳維持物價穩定、支撐最大化持續性就業的步調來緊縮貨幣環境是合適的。」「他們同意加快將官方現金利率調整至較為中性的水準，將降低通膨預期上升的風險。」紐元應聲升值，一度升值0.7%至0.6902美元。

紐西蘭是全球央行緊縮政策的先鋒，去年10月成為已開發國家中率先升息的國家之一。隨著通膨竄升至32年高點，紐西蘭央行已經連續四次政策會議宣布升息，從去年10月迄今已升息125個基點（5碼）。不過借貸成本迅速提高，可能讓經濟成長停滯。

俄烏戰爭觸動油價和糧價大漲，使通膨野火從歐美延燒到亞洲，形成全世界通膨同步齊揚局面。從製造業成本加速攀升看來，亞洲通膨方興未艾，苦日子還在後頭。

從中國、印度、印尼、菲律賓、泰國到南韓，最近通膨率全面高於預期。數月前，通膨野火在美國和歐洲部分地區蔓延開來時，亞洲似乎能置身其外。如今，亞洲市場行情開始反映對通膨勁升觸動央行用力升息抑制通膨、撐起本幣的預期。今年來，南韓等國政府公債殖利率 走高，新興亞洲總回報指數跌2.6%，是2013年以來最糟表現。

轉折點是俄烏戰火燒旺大宗商品行情，加深燃料和穀物供應中斷顧慮，而亞洲是全球最大消費地區。肥料及運輸成本高漲，使情況加劇。

亞洲開發銀行（ADB）估計，大宗商品價格居高不下，可能使開發中亞洲今年通膨率多添整整1個百分點，達到3.7%。

南韓和新加坡的央行本周也將舉行貨幣政策會議，經濟學家對首爾是否進一步升息的展望看法不一，但普遍認為新加坡將進一步收緊政策以力抗輸入型通膨，尤其是能源價格上漲的壓力。

分析師指出，食物價格大漲對亞洲央行構成通膨威脅，中國滾動式封城抗疫可能助長物流通膨壓力。

製造業投入品成本持續上揚，則迫使廠商把增加的成本轉嫁出去，進一步推升消費者物價。