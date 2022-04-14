我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

小摩Q1財報 獲利大減42%

編譯林奕榮／綜合報導

投資人本周迎來美股超級財報季，大型銀行率先登場。摩根大通銀行（小摩）在美股13日盤前公布財報，第1季獲利銳減42%，因俄烏戰事導致併購、上市等交易降溫，交易相關營收下滑。

截至3月31日止的一季，摩根大通淨利82.8億美元或每股2.63美元，低於路孚特（Refinitiv）分析師預估的每股2.69美元，也不如一年前的143億美元（每股4.5美元）。上季營收則為315.9億美元，高於分析師預測的308.6億美元。

摩根大通並表示，董事會已批准一項300億美元的庫藏股計畫。摩根大通以資產計為美國最大銀行，其財報常被視為經濟穩健程度指標。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，大型投資銀行的營收成長陷入停滯。路孚特的資料顯示，今年第1季，截至3月29日，正在進行以及已完成的交易案合計規模約9,000億美元，是2020年第2季以來第二低的一季。

去年第1季，異常熱絡的交易撮合與交易熱潮，以及貸款損失準備金大舉釋出，讓美國銀行業者受惠。不過，美國通膨目前升抵數十年來最高水準，可能促使聯準會（Fed）今年加快升息步調；這雖然對小摩等大型銀行有利，但Fed快速調高利率可能讓經濟降溫，衝擊甫自疫情中復甦的經濟。

金融市場第1季面臨動盪，投資人密切關注大型銀行的財報。投銀業務手續費預期將挫跌，因為這段期間併購、首次公開發行股票（IPO）及發債的步調全都放緩。

但另一方面，俄烏衝突引發的波動加劇以及市場混亂，可能嘉惠一些固定收益部門。

這也表示，華爾街投資銀行第1季的贏家可能多於輸家；近幾周來分析師已下調預測，度過第1季市場震盪的銀行，財報可望優於預期，其他銀行也可能公布交易量暴增。

投資人關注的另一個領域，是金融業如何利用正在攀升的利率，因為升息通常可提振銀行的貸款利潤。此外，分析師預期，銀行業者上季的貸款業務有所好轉，因Fed數據顯示，美國銀行業第1季放貸成長8%，主要受商業貸款者推動。

摩根大通銀行公布財報，第1季獲利銳減42%，因俄烏戰事導致併購、上市等交易降溫，...
摩根大通銀行公布財報，第1季獲利銳減42%，因俄烏戰事導致併購、上市等交易降溫，交易相關營收下滑。（路透）

投資 貸款 分析師

上一則

紐國升息2碼 22年來最大幅

下一則

歐洲電價攀峰 衝擊金屬冶煉

延伸閱讀

整點快訊／久攻不下 俄烏戰爭給了中國哪些教訓？

整點快訊／久攻不下 俄烏戰爭給了中國哪些教訓？
俄烏都在認知戰 誰能辨真偽

俄烏都在認知戰 誰能辨真偽
美財報季 銀行報不了喜訊

美財報季 銀行報不了喜訊
小摩CEO：Fed升息高過市場預期

小摩CEO：Fed升息高過市場預期

熱門新聞

「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國聯準會。路透

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

2022-04-07 05:30
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫