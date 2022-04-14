小摩Q1財報 獲利大減42%

投資 人本周迎來美股超級財報季，大型銀行率先登場。摩根大通銀行（小摩）在美股13日盤前公布財報，第1季獲利銳減42%，因俄烏戰事導致併購、上市等交易降溫，交易相關營收下滑。

截至3月31日止的一季，摩根大通淨利82.8億美元或每股2.63美元，低於路孚特（Refinitiv）分析師 預估的每股2.69美元，也不如一年前的143億美元（每股4.5美元）。上季營收則為315.9億美元，高於分析師預測的308.6億美元。

摩根大通並表示，董事會已批准一項300億美元的庫藏股計畫。摩根大通以資產計為美國最大銀行，其財報常被視為經濟穩健程度指標。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，大型投資銀行的營收成長陷入停滯。路孚特的資料顯示，今年第1季，截至3月29日，正在進行以及已完成的交易案合計規模約9,000億美元，是2020年第2季以來第二低的一季。

去年第1季，異常熱絡的交易撮合與交易熱潮，以及貸款 損失準備金大舉釋出，讓美國銀行業者受惠。不過，美國通膨目前升抵數十年來最高水準，可能促使聯準會（Fed）今年加快升息步調；這雖然對小摩等大型銀行有利，但Fed快速調高利率可能讓經濟降溫，衝擊甫自疫情中復甦的經濟。

金融市場第1季面臨動盪，投資人密切關注大型銀行的財報。投銀業務手續費預期將挫跌，因為這段期間併購、首次公開發行股票（IPO）及發債的步調全都放緩。

但另一方面，俄烏衝突引發的波動加劇以及市場混亂，可能嘉惠一些固定收益部門。

這也表示，華爾街投資銀行第1季的贏家可能多於輸家；近幾周來分析師已下調預測，度過第1季市場震盪的銀行，財報可望優於預期，其他銀行也可能公布交易量暴增。

投資人關注的另一個領域，是金融業如何利用正在攀升的利率，因為升息通常可提振銀行的貸款利潤。此外，分析師預期，銀行業者上季的貸款業務有所好轉，因Fed數據顯示，美國銀行業第1季放貸成長8%，主要受商業貸款者推動。