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降溫通膨 Fed最快6月縮表

編譯葉亭均、季晶晶／綜合報導

美聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）表示，央行將「迅速」採取行動升息，把利率升至不會刺激或導致今年經濟降溫的「中性水準」，她有信心Fed能夠在不損害就業市場的情況下讓通膨降溫。

布蘭納德12日受訪時說：「我們正透過有條理的緊縮貨幣政策來達成，是透過一系列升息與開始縮減資產負債表進行。」她說，關於縮表決定「最快5月敲定，從6月開始縮減資產負債表」。

布蘭納德表示，Fed的溝通內容已讓長期融資市場的融資環境收緊。她並表示，財政刺激措施退場、國際經濟成長減緩及金融環境較為緊縮，應能開始降低需求水準、減少勞動市場空缺職位數。這也就是官員們在近期預測形容的「軟著陸」情節，即緊縮政策期間不會見到失業率大升。

根據聯準會點狀圖預測中間值，利率會在今年底升至1.9%、明年底升至2.8%，中性利率估在2.4%左右。布蘭納德說，「我預期把政策利率升至較中性水準同時啟動縮表，可以壓低通膨率、促使需求降溫，並使供應面增加。透過降低空缺職位數而不是大量裁員，企業對勞動力需求有大幅放緩空間」。布蘭納德已獲美國總統拜登提名為下一任Fed副主席，目前正等參議院通過。

但Fed的大鷹派聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）警告，若以為央行升息不需到會對經濟產生抑制效果的地步，就能讓通膨降下來，那是一種「幻想」。他一直呼籲升息要到能積極阻升通膨的程度，並表示央行如果想讓通膨更接近2%目標，今年升息必須儘快超過中性利率門檻。

利率 升息 央行

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