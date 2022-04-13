貨櫃海運長約價 比去年調漲近倍

貨櫃海運長約，簽得快又好。貨櫃海運美國線長約5月起全面換約，據傳，長榮 、陽明今年長約將提前完成。業內關鍵人士證實，今年長約價格比去年調漲近一倍，有望推升長榮、陽明本季獲利持續走高。

各家海運公司對於長約的簽約價格都「極度保密」，航商看好市場榮景，多希望客戶今年簽約的總量能比去年稍降兩三成，價格則比去年調升五成到一倍。不過，對大客戶來說則是「長約量愈多愈好」。

以長約比重看，陽明美國線長約占該航線比重五成，歐洲線長則占10%；長榮美國線長約占比約維持60%，歐洲線則在30%。

根據上開數字，法人分析，美國線長約換約，對於長榮、陽明營收 將大補，5月新約上路後，長約價格帶入的營收直接翻倍，加上近期因疫情 、戰爭，將有大量的遞延貨物，推遲至5月後出貨，簡言之，航商5月後的營運有機會再寫新猷。

根據近一周貨櫃現貨報價，遠東到美東線止跌回升，到美西小跌0.7%。

海運業者分析，長約是判斷貨櫃輪市場景氣好壞的最重要指標，今年不管是客戶還是海運業者都同步看好。海運業者表示，如果疫情、塞港仍持續，運價欲小不容易，對於海運市場保持樂觀的態度。