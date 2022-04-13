Sony元宇宙布局 加碼網遊業

Sony在12日宣布對熱門網路遊戲「要塞英雄」開發公司Epic增加投資10億美元。（美聯社）

面對元宇宙 的布局，許多大廠都積極從已有經營大規模線上互動遊戲經驗的遊戲公司下手。Sony在12日宣布對熱門網路遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的開發公司Epic增加投資 10億美元，爭取網路遊戲大廠的合作。

除了Sony，Epic這次也從生產樂高（Lego）積木的丹麥母公司Kirkbi拿到10億美元資金，因此總計獲得20億美元的新注資，Epic的估值一舉增加到315億美元左右。在此之前，Sony就已承諾將投資Epic 4.5億美元。這家本身也生產PlayStation遊戲機、也擁有開發遊戲工作室的日本電子、媒體大廠，透過這14.5億美元投資取得Epic的4.9%股權。Sony首先是在2020年7月投資2.5億美元，去年4月再追加2億美元，這次是第三波投資。

Epic的要塞英雄遊戲是多人共同遊玩的網路遊戲，極受歡迎，估計每日活躍玩家有約3,000萬人，是全球最龐大的網路遊戲社群 之一。這些用戶人數眾多的網路遊戲，往往早已有內建的各種虛擬商品創造與交易、互動機制，因此要談到如何讓大量用戶大規模沉浸進入元宇宙虛擬世界的策略，這些遊戲公司會比其他廠商更駕輕就熟。

Sony已積極投資收購遊戲開發商，今年稍早宣布以36億美元併購遊戲開發商Bungie。