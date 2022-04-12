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日圓急貶 不利美聯準會縮表？

編譯季晶晶／綜合外電
日圓快速貶值，可能威脅到日本投資人對美元債券的需求，為想縮表的美國聯準會（Fed）帶來問題。路透
日圓快速貶值，可能威脅到日本投資人對美元債券的需求，為想縮表的美國聯準會（Fed）帶來問題。路透

美國聯準會（Fed）打算開始縮減9兆美元資產負債表，此時日圓快速貶值，威脅到日本投資人對美元債券的需求。

日圓本周創下7年來新低，1美元升穿125日圓，大大推高日本投資人將美元資產換回當地貨幣的成本，降低購買美國公債或公司債的報酬。

富國銀行分析師預估，日本投資人現在必須支付2.17個百分點，才能為未來12個月的日圓兌美元匯價避險，今年來上漲幅度已達1.42個百分點。

這可能給要開始縮減購債的Fed帶來問題：當公債供應增加，外國投資人的需求至關重要。Fed的3月會議紀錄顯示，最快5月起縮表。根據美國財務部，歐洲和日本的投資人持有近4兆美元的美國公債。

德意志銀行策略師Time Wessel說：「在聯準會之後，誰是美國公債發行的邊際買家？如果對些投資人而言，整體購買成本太高，將減少對美國公債的邊際需求，推高其殖利率。」

避險成本急劇升高，是因為美國和日本央行政策分歧，以及基準利率和貨幣之間的關係。目前，短天期美國公債的殖利率飆升。而美日殖利率的利差擴大，意味遠期外匯匯率低於目前或現貨外匯的匯率。這將推高在未來將美元換回日圓的避險成本。

富國銀行的Logan Miller指出，Fed的政策正推升非美國國家的避險成本，因為那些國家的央行在升息方面遠遠落後Fed。

殖利率 投資 日本

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