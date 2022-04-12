億萬富豪最多城市 紐約排第4

財經網站CNBC報導，美國創業家Raj Oswal三年前代表客戶，越洋飛到中國大陸的深圳，他形容這座擁有1,750萬人口的城市「真正擁抱創新」，充滿朝氣又積極樂觀，他甚至留下來創辦了自己的科技公司。

昔日是漁村、現在被稱為中國大陸矽谷 的深圳，也愈來愈有錢。根據胡潤全球富豪榜，深圳今年增加8位億萬富豪，總人數達到113位，緊追在北京 的144位和上海的121位之後。如今，全球億萬富豪最多的前三名城市都在大陸。

紐約今年有億萬富豪110位，首度被擠出前三名，排第四名。倫敦以101位排第五。

雖然未來的排名可能會有變動，但胡潤報告董事長兼首席研究員Rupert Hoogewerf表示，深圳億萬富豪人數的增加，反映了一種「大趨勢」，這座城市未來幾年將吸引到更多年輕企業家前來。

深圳的崛起始於1980年，它當時被劃定為大陸的第一個經濟特區，是鄧小平領導「改革開放」的一部分，嘗試以市場資本主義吸引外國投資 。從1979年到2021年，深圳的國內生產毛額從不足2,800萬美元，激增到近4,750億美元。

根據胡潤報告，截至1月14日，全球有3,381位億萬富豪，自去年以來淨增加153位，他們的總資產增加4%到15.2 兆美元。其中有1,133位在中國，716位在美國。依億萬富豪的人數計，中國在2016年已超越美國。