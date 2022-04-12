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穩定幣 美政府擬強化監管

編譯葉亭均／綜合報導
美政府研議加密貨幣規定，先從監管穩定幣下手。（路透）
美政府研議加密貨幣規定，先從監管穩定幣下手。（路透）

在美國政府試圖釐清迅速成長的加密貨幣產業之際，拜登政府和國會的決策者已瞄準「穩定幣」，做為緊縮監管規定的初步目標。

華爾街日報報導，通常號稱價值是與美元這類法定貨幣匯率一比一掛勾的穩定幣，由於會被投資人用來交易其他加密貨幣，因而大受歡迎。根據拜登政府的報告，目前有數十種穩定幣，不過，只有少數幾種與美元掛鉤的穩定幣囊括多數市占。穩定幣的市值在截至去年10月的過去12個月膨脹約500%。

民主黨和共和黨議員都希望建立新的保障措施，協助確保一塊錢的穩定幣能快速兌換為一美元，同時避免金融市場面臨更廣泛的風險。然而，兩黨雖然同意有必要對穩定幣實施新的聯邦措施，但決策者對於如何採取行動、何時採取行動依然看法分歧。

拜登政府正請求議員通過立法，依照對待銀行的方式對待穩定幣發行業者，但共和黨人士和一些民主黨議員反對這種做法，希望採取較不嚴格的對待方式。其他民主黨人士對於與共和黨推出折衷辦法採取懷疑態度，推動拜登政府自行採取更激進的措施。

國會如何解決有關規模約1,850億美元穩定幣市場的立法爭論，是美國政府能否針對監管整體規模達2兆美元加密貨幣產業制定新法律或修訂現有架構的初步考驗。

美國財政部去年率領跨部會的金融監管機構研究穩定幣，並且警告穩定幣若爆發急忙贖回潮，可能引發準備資產急賣，並且對整體金融市場造成壓力。他們要求國會立法要求穩定幣的發行，必須是由銀行這類受監管的機構實體所發行，因為這些機構的準備資產是受聯邦銀行監管機構監督。

美國財政部長葉倫上周在一場關於拜登政府對數位貨幣政策路徑的演說中表示：「透過把穩定幣與美元掛鉤，多數發行業者表示他們是靠安全且具流動性的傳統資產來擔保他們的幣。在這種方式下，當想要把穩定幣換回美元，公司會說他們有錢可進行交易。但現在，沒人能向你保證這將會發生。」

拜登 貨幣 民主黨

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