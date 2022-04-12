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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

多國釋儲油 油價跌破100美元

編譯洪啟原／綜合報導
國際油價11日盤中重挫逾4%，有望緩解短期的供應緊俏情勢。（Getty Images）
國際油價11日盤中重挫逾4%，有望緩解短期的供應緊俏情勢。（Getty Images）

國際油價11日盤中重挫逾4%，原因是多國計劃釋出戰略儲油，有望緩解短期的供應緊俏情勢，同時中國持續嚴格防疫封鎖，加劇市場對需求前景的憂慮。

布蘭特原油6月期貨11日盤中重挫4.6%，報每桶98.1美元，再次跌破100美元價位，跌幅稍後縮小至3.6%，報每桶99.13美元。西德州中級原油5月期貨一度跌5%，跌幅之後也收斂至3.8%，成為每桶94.54美元。

瑞士銀行指出，多國釋出戰略儲油，應能緩解未來幾個月的供應緊俏情勢，降低了近期油價暴漲造成需求毀滅的可能性，因而調降6月底的布蘭特油價預估至每桶115美元，較先前預測低了10美元。美銀也調降夏季的布蘭特油價預估至每桶120美元。

但瑞銀也說，明年部分經濟合作發展組織（OECD）成員國可能回補石油庫存，屆時供需將偏緊俏。

歐盟11日也將在維也納和石油輸出國組織（OPEC）代表會商，敦促增產。

然而，澳盛銀行（ANZ）認為，國際能源總署（IEA）和美國釋出戰略儲油，可能使OPEC和美國頁岩油業者等石油生產商打消加速增產念頭。

在此同時，市場持續關注中國的防疫進展。分析施指出，若中國 的新冠變種病毒Omicron疫情蔓延到其他城市，北京堅持的清零防疫政策可能導致最大規模的封城措施，對中國工業生產與國內消費造成負面衝擊。

根據彭博資訊，中國的防疫封城措施，已導致當地的石油、煤炭及天然氣等能源需求下滑。

石油 油價 防疫

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