三星旗艦機過熱 找台積救援

三星 代工手機晶片 過熱問題燒到自家旗艦機。韓媒報導，三星2月初剛推出的最新旗艦機S22系列，採用自家與高通處理器搭配出貨，並以三星4奈米製程生產，為防止機身過熱，內建遊戲最佳化服務（GOS）導致處理器大降速，引發南韓 消費者大負評，當地電信業售價大跳水，高通緊急找台積電求援推新版晶片。

三星今年2月9日發表S22系列機種，是非蘋陣營開春第一款重量級新機。其中，螢幕最大的S22 Ultra首度內建智慧筆S Pen，期吸引原來Galaxy Note的用戶，並藉此迎戰同價位帶的iPhone 13。

S22全球預購一度開出紅盤，南韓民眾力挺國貨，光是南韓市場預購量就逾百萬支，創三星旗艦機史上預購最佳紀錄，被譽為「iPhone 13最大勁敵」。如今連最挺本國品牌的南韓民眾都對S22系列大表不滿，業界預期對iPhone 13銷售威脅大降，台積電獨拿iPhone 13使用的A系列處理器出貨持續將持續放量，代工廠鴻海也受惠。

先前有不少外媒點出，三星晶圓代工製程良率問題導致處理器過熱的毛病遲遲無法解決，包為高通操刀的旗艦晶片「Snapdragon 8」和自家「Exynos 2200」晶片都有高溫高耗能的狀況。