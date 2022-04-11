俄烏戰爭 令3月農產價再創高

烏克蘭今年玉米、小麥等收成可能減少一半。圖為烏克蘭農民在收割小麥。 (美聯社)

受到俄羅斯入侵影響，烏克蘭 今年玉米、小麥等最重要農作物的收成可能減少一半，不僅導致已相當吃緊的全球糧食供應惡化、繼續推升糧食價格，也將加劇中東、非洲部分國家的政治動盪。

俄烏戰事目前仍陷僵局，俄軍自2月24日入侵以來，仍未掌控任何一座主要城市，目前軍力正向烏克蘭東部的頓巴斯地區集結，作戰重心轉往烏東與烏南。烏克蘭總統澤倫斯基 9日警告，將與俄軍在烏東打「硬仗」，呼籲當地平民盡速撤離。

俄國入侵的時點對烏國的農作物生產相當重要，烏國農民已剛開始種植玉米及向日葵，但缺少燃料與肥料加上俄軍部署地雷阻礙播種進度。

儘管小麥在開戰前幾個月就已播種，但許多耕地已遭軍隊占領。分析師預測，烏國農作物的產量將減少30%至55%，增添了重要主食短缺的風險，並可能進一步推升已在紀錄高點的糧價。

烏克蘭是玉米、葵花油及小麥的重要輸出國，但戰爭爆發以來，烏國農產品的生產與運輸設施遭破壞，產量銳減，帶動全球3月農作物價格衝上歷史高點，已引發中東與非洲各地的糧食安全疑慮，進而加劇某些國家的政治動盪。

UkrAgroConsult主管費歐菲洛夫預估，今年烏克蘭的玉米將收成1900萬噸，不到去年一半。但Barva投資 公司沒那麼悲觀，估計約有2950萬噸，仍比戰前預估少900萬噸，也遠低於去年創紀錄的4190萬噸。Barva預測，烏國小麥的總收成量可能有1670萬噸，約為去年的一半。APK-Inform估計，烏國穀物與油籽的總產量將腰斬至5330萬噸。