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蘋果南韓增設零售店明洞門市開幕 庫克特地發推特慶祝

記者尹慧中/台北報導
蘋果執行長庫克9日發推特慶祝南韓明洞店開幕。 取材自推特
蘋果執行長庫克9日發推特慶祝南韓明洞店開幕。 取材自推特

蘋果增設南韓零售店，9日明洞門市正式開幕，蘋果執行長庫克9日也特別以韓文問候語發推特慶祝該門市開幕。

庫克在個人推特上指出，蘋果在南韓首爾的最新門市Apple Myeongdong開店了，很高興能夠在獨特和充滿活力的空間以及社區當中服務，進一步支持南韓客戶。

另外由於新冠防疫考量，蘋果南韓明洞店開幕當天僅開放預約顧客造訪。顧客可至線上選取開放時間，一次預約僅限一人，不得轉讓。

蘋果日前已發布新聞稿提到，明洞零售店將成為韓國知名和新晉藝術家的舞台，將帶領致敬當代韓國文化的獨特 Today at Apple 課程。該零售店將首度推出 K-pop Today at Apple Remix 課程，內容包括來自韓國流行音樂超級組合 SEVENTEEN 的音樂。新課程預計將在亞洲其他 Apple 零售店推出，重點關注該組合在5月發行完整專輯前即將搶先推出的單曲《Darl+ing》。參與者將深入了解該團體的創作過程，並運用 iPad 和 GarageBand 解構新曲目。

蘋果指出已在南韓營運20多年，公司持續的投資和創新支持著該國數十萬份工作。自 2018 年 Apple Garosugil 開幕以來，Apple 已迎來數百萬顧客光臨其零售店，並繼續提供學習、創造和參與的機會。今年 3 月與 POSTECH 合作設立 Apple Developer Academy，並於本週稍早開放申請首屆 Apple 製造研發加速器。

另外隨著Apple TV+於南韓登場，蘋果也推出其首部韓語 原創影集《Dr. Brain》以及新原創影集《柏青哥》。今年年初也與世界知名導演朴贊郁合作拍攝一部 Shot on iPhone 影片《Life Is But a Dream》。

Apple 蘋果 南韓

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