蘋果南韓增設零售店明洞門市開幕 庫克特地發推特慶祝

蘋果執行長庫克9日發推特慶祝南韓明洞店開幕。 取材自推特

蘋果 增設南韓 零售店,9日明洞門市正式開幕,蘋果執行長庫克9日也特別以韓文問候語發推特慶祝該門市開幕。

庫克在個人推特上指出,蘋果在南韓首爾的最新門市Apple Myeongdong開店了,很高興能夠在獨特和充滿活力的空間以及社區當中服務,進一步支持南韓客戶。

另外由於新冠防疫考量,蘋果南韓明洞店開幕當天僅開放預約顧客造訪。顧客可至線上選取開放時間,一次預約僅限一人,不得轉讓。

蘋果日前已發布新聞稿提到,明洞零售店將成為韓國知名和新晉藝術家的舞台,將帶領致敬當代韓國文化的獨特 Today at Apple 課程。該零售店將首度推出 K-pop Today at Apple Remix 課程,內容包括來自韓國流行音樂超級組合 SEVENTEEN 的音樂。新課程預計將在亞洲其他 Apple 零售店推出,重點關注該組合在5月發行完整專輯前即將搶先推出的單曲《Darl+ing》。參與者將深入了解該團體的創作過程,並運用 iPad 和 GarageBand 解構新曲目。

蘋果指出已在南韓營運20多年,公司持續的投資和創新支持著該國數十萬份工作。自 2018 年 Apple Garosugil 開幕以來,Apple 已迎來數百萬顧客光臨其零售店,並繼續提供學習、創造和參與的機會。今年 3 月與 POSTECH 合作設立 Apple Developer Academy,並於本週稍早開放申請首屆 Apple 製造研發加速器。

另外隨著Apple TV+於南韓登場,蘋果也推出其首部韓語 原創影集《Dr. Brain》以及新原創影集《柏青哥》。今年年初也與世界知名導演朴贊郁合作拍攝一部 Shot on iPhone 影片《Life Is But a Dream》。