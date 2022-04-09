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沃爾瑪搶人 司機年薪11萬

編譯季晶晶／綜合外電
維持供應鏈順暢，沃爾瑪替卡車司機調薪到最高年領11萬美元。（美聯社）
維持供應鏈順暢，沃爾瑪替卡車司機調薪到最高年領11萬美元。（美聯社）

為了在緊俏的勞動市場搶人、並確保供應鏈能順暢運作，美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）宣布為卡車司機調薪，新聘人員第一年年薪就上看11萬美元，還擴大一項職訓方案，輔導現有員工考照轉任。

沃爾瑪將卡車司機的起薪調整到9.5萬至11萬美元，比之前的平均起薪8.7萬美元多出26%。根據美國勞工部最新資料，美國大卡車和聯結車司機2020年的年薪中位數為47130美元，而自2016年來每年以3%到4%的幅度增加。

該公司也辦理培訓計畫，提供其他在職員工參與為期12周的課程，成為認證的卡車司機，並加入成為公司自家車隊的一員。

美國卡車運輸行業目前仍苦於招募人力。卡車司機的薪資在疫情期間已步步高升，但沃爾瑪和其他大型零售商的需求激增，因此需要更多的供應鏈人力。與此同時，需求走高、生產瓶頸和塞港延誤等，導致供應鏈混亂打結。

沃爾瑪人力資源部資深副總裁史普瑞格說，此舉是想「確保能持續吸引新司機，也能留住現有司機」。這家零售巨擘目前內部車隊總共有1.2萬名司機，過去兩年僱用了7000名卡車司機，尤其是去年就聘用了4500人，寫下公司史上最高紀錄。

其他大型零售商也廣泛增加旗下卡車司機的人手，以確保商品能順利送達分店或消費者家中。這反映出公司行號如何在他們的供應鏈裡承擔更多責任，部分任務以前都交由第三方來處理。

不過，貨運需求也許正在降溫。根據美國官方數據，卡車運輸業上月流失4900個工作，是近兩年來首見下滑，這個趨勢與旅遊業在內的服務業，以及倉儲等物流業其他領域就業機會持續增長的狀況，形成鮮明對比。

供應鏈 沃爾瑪 零售商

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