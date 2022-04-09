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美元指數衝破100 兩年首見

編譯陳律安／綜合外電
美元指數8日盤中漲破100大關，為近兩年來首見。（路透）
美元指數8日盤中漲破100大關，為近兩年來首見。（路透）

美國聯準會（Fed）預料將更激進升息，且鷹派官員繼續高唱「鷹調」，刺激美元指數8日盤中漲破100大關，為近兩年來首見。

彭博資訊報價顯示，美元指數8日盤中強升0.4%至100.166關卡，為2020年5月來首度升破100。美元指數本周來已上升1.4%，邁向一個月來最大單周升幅，因幾位Fed官員陸續發表鷹派言論，呼籲加快升息腳步，以遏止通膨。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德7日表示，Fed對抗通膨行動已落後於整體形勢，他認為年底前須再升息3個百分點，意味Fed在今年底前的剩下六次決策會議，每次都須升2碼，且年底時的聯邦資金利率區間上限將達到3.5%。

博拉德的最新發言，比他在3月提出的立場還要更鷹，當時他預期Fed應在今年底前提高利率至3.25%。

高盛首席經濟學家海濟斯8日在接受彭博電視訪問時則說，Fed升息幅度可能須「明顯」高於目前規畫，才能為過熱的美國經濟降溫。他說，如果經濟未降溫，且如果就業成長未大幅放緩，Fed可能須提高利率至4%以上。

但海濟斯也說，這並非高盛的基本預期，Fed若要在通膨漲至40年高點、且勞動市場為1950年代以來最緊俏之際，達成經濟軟著陸，需要「高度細緻的操作」。他說，高盛預期的基本情境為聯邦資金利率將在2023年中時升至略高於3%，但顯然還有許多變數。

美元過去一個月兌一籃子貨幣上漲，尤其是對歐元；歐元近來承受貶值壓力，主因為投資人擔憂俄烏戰爭造成的經濟代價、和法國總統大選選情激烈。

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