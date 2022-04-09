俄降息3個百分點 幅度近20年最大

俄羅斯央行 8日意外宣布降息 ，且一口氣調低3個百分點，降息幅度為近20年來最大，且不排除進一步調降利率，因所採取的緊急措施已控制住金融穩定的風險、讓存款回流銀行、並成功限制了通膨威脅。

俄國 央行8日把基準利率從20%調降至17%，提早在表定的4月29日決策會議前便宣布降息，並表示若情況許可，不排除進一步降息。俄國央行聲明說：「外部情勢依然嚴峻，並限制俄國經濟活動。金融穩定風險仍未解」，但物價上漲速度，已較俄國揮軍烏克蘭後的頭幾周趨緩。

俄國央行2月大幅度緊急升息，3月按兵不動、將利率維持在20%，並表示將開始收購OFZ盧布債券，示警通膨可能激增、經濟可能萎縮。

俄國止於4月1日的通膨年率衝高至16.7%，為2015年3月來高點，並高於前一周的15.66%；西方國家對俄國祭出空前制裁，切斷俄國與全球金融市場的聯繫，並限制其對外貿易，導致盧布匯價波動、刺激物價飆漲。

俄國分析師樂見央行在表定時程前升息，原先部分分析師預估央行可能6月才啟動升息。分析師表示，這展現出俄國央行對進軍烏克蘭後所採取的緊急措施有信心。

莫斯科券商Locko-Invest投資主管波列渥伊說，本月央行可能再度降息100-200個基點，但這需要通膨和通膨預期正向發展。

英國政府同日預估，俄國將陷入蘇聯解體以來最嚴重的經濟衰退，目前俄國約有逾2,750億英鎊（3,585.2億美元）資金遭國際制裁凍結。