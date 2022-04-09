我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

俄降息3個百分點 幅度近20年最大

編譯陳律安／綜合報導

俄羅斯央行8日意外宣布降息，且一口氣調低3個百分點，降息幅度為近20年來最大，且不排除進一步調降利率，因所採取的緊急措施已控制住金融穩定的風險、讓存款回流銀行、並成功限制了通膨威脅。

俄國央行8日把基準利率從20%調降至17%，提早在表定的4月29日決策會議前便宣布降息，並表示若情況許可，不排除進一步降息。俄國央行聲明說：「外部情勢依然嚴峻，並限制俄國經濟活動。金融穩定風險仍未解」，但物價上漲速度，已較俄國揮軍烏克蘭後的頭幾周趨緩。

俄國央行2月大幅度緊急升息，3月按兵不動、將利率維持在20%，並表示將開始收購OFZ盧布債券，示警通膨可能激增、經濟可能萎縮。

俄國止於4月1日的通膨年率衝高至16.7%，為2015年3月來高點，並高於前一周的15.66%；西方國家對俄國祭出空前制裁，切斷俄國與全球金融市場的聯繫，並限制其對外貿易，導致盧布匯價波動、刺激物價飆漲。

俄國分析師樂見央行在表定時程前升息，原先部分分析師預估央行可能6月才啟動升息。分析師表示，這展現出俄國央行對進軍烏克蘭後所採取的緊急措施有信心。

莫斯科券商Locko-Invest投資主管波列渥伊說，本月央行可能再度降息100-200個基點，但這需要通膨和通膨預期正向發展。

英國政府同日預估，俄國將陷入蘇聯解體以來最嚴重的經濟衰退，目前俄國約有逾2,750億英鎊（3,585.2億美元）資金遭國際制裁凍結。

俄國 央行 降息

上一則

油價上漲 週線連2黑

下一則

美元指數衝破100 兩年首見

延伸閱讀

澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤

澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤
日相宣布追加制裁俄國5措施 禁輸入煤炭伏特加

日相宣布追加制裁俄國5措施 禁輸入煤炭伏特加
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
克魯曼痛批德國：普亭幫兇、反制俄侵烏最弱環節

克魯曼痛批德國：普亭幫兇、反制俄侵烏最弱環節

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元