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加密資產 葉倫示警：恐擾亂金融

編譯易起宇／綜合報導
美國財政部長葉倫表示，美國若要推出數位美元，可能得花費數年時間設計和研發這款央行數位貨幣。（路透）
美國財政部長葉倫表示，美國若要推出數位美元，可能得花費數年時間設計和研發這款央行數位貨幣。（路透）

美國財長葉倫7日首度對加密經濟的潛在風險和利益發表重要談話，認為金融監管機關應嚴正看待數位資產對消費者和整體經濟造成的風險，表明應抱持「鼓勵創新」與「管理風險」兼具的平衡立場。

葉倫7日在美利堅大學商學院創新中心演講時表示：「數位資產可能是新東西，但呈現的許多議題卻不是。我們過去享受創新的利益，也面臨一些意料外的結果。」

她認為，政府應該是透過調整與新科技相關的規定，支持和確保重大創新，但提供類似服務的企業應同樣受到管制，無論這些服務是透過何種科技運作，「消費者、投資人和企業都應受保護，不會遭遇到詐騙和誤導的陳述，無論其資產是記錄在資產負債表或分散式帳本裡。納稅人應收到與交易股票債券時一樣會收到的數位資產報稅表，這樣申報所得時才能掌握所需資訊」。

葉倫也希望數位資產能為速度緩慢、成本高昂且涵蓋範圍不夠完整的支付產業帶來創新，「我們正在為支付系統研究許多選項，當中包含數位資產和穩定幣（stablecoins），也包括了可能的（央行）數位貨幣。」聯準會（Fed）正考慮發行數位美元，以做為更有效率的支付手段，和做為數位資產生態系和傳統金融系統間的橋梁。

美國總統拜登近一個月前簽署行政命令，要求聯邦機構重新檢討與加密幣和其他數位資產的相關政策，美國證管會（SEC）也在為大型加密幣交易所進行註冊登記，認為這是鼓勵加密幣發行商和股票及債券發行商一樣接受監管和揭露制度所必須採取的一步。

葉倫 股票 債券

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