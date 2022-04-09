我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

歐亞燃煤爭奪戰 愈演愈烈

編譯任中原、黃淑玲／綜合報導
歐盟將於8月開始禁止進口俄羅斯燃煤。（路透）
歐盟將於8月開始禁止進口俄羅斯燃煤。（路透）

歐盟正式同意將於8月中開始禁止進口俄羅斯燃煤，日本也將分階段禁止進口俄國燃煤，預料將加劇歐洲與亞洲的替代燃煤供源爭奪戰，推升全球煤價，加重電力業者成本負擔。

這也印證了經濟學人智庫（EIU）最新報告的論點：亞太國家正遭受俄烏戰爭間接影響的重擊。

為懲罰俄國入侵烏克蘭，歐盟8日正式採用第五套制裁俄羅斯措施，包括將從8月第二周開始，完全禁止進口俄國燃煤，且即刻起不得與俄國簽署新的燃煤供應合約。日本首相岸田文雄同日也宣布，將禁止進口俄國燃煤，但會分階段實施，同時將加快取得替代能源的來源，象徵這個全球第三大燃煤進口國政策大轉彎。在此之前，歐洲與亞洲企業已陸續避開俄國煤炭，展開替代煤源爭奪戰，例如日本九州電力會社已經於3月底停購俄煤，且4月起的新年度也不打算購買，南韓國營的韓國電力公社2月就開始分散煤源，德國Uniper能源公司已多管齊下，以確保歐洲的燃煤電廠在技術上能夠運作，不受俄煤停供的影響。如今各國擴大對俄羅斯的制裁，將有更多亞洲電力業者跟進，將加劇這場搶奪大戰。但澳洲及印尼等首要出口國的產量已達到上限，而南非燃煤又遭遇物流難題，一些進口商可能難以維持供應水準，從而使全球煤價居高不下，加重電力業者的成本負荷。

南非Exxaro資源公司表示，已接到許多歐洲國家的詢問，尋求簽訂供煤合約，但現有產量已完成分配，加上南非鐵路網運作不暢，部分運煤路線的鐵路遭到破壞、電纜遭竊，限制了煤炭業者擴大出口的能力。澳洲煤礦業者科羅拉多資源公司表示，近來也接到歐洲方面的詢問，將能供應一部分新增需求，但不能透露數量、進口國及時間安排。

經濟學人智庫（EIU）的最新研究報告指出，亞太國家對俄烏戰爭雖然沒有直接曝險，但因為這個地區仰賴進口能源和農產品、以及外國旅客，因而也正遭受大宗商品大漲與旅客驟減的重擊，東北亞也是全球主要晶片商的重鎮，稀有氣體供應鏈亦被打亂。

俄國 俄羅斯 南非

上一則

油價上漲 週線連2黑

下一則

美元指數衝破100 兩年首見

延伸閱讀

澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤

澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤
日相宣布追加制裁俄國5措施 禁輸入煤炭伏特加

日相宣布追加制裁俄國5措施 禁輸入煤炭伏特加
克魯曼痛批德國：普亭幫兇、反制俄侵烏最弱環節

克魯曼痛批德國：普亭幫兇、反制俄侵烏最弱環節
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元