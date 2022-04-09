歐亞燃煤爭奪戰 愈演愈烈

歐盟將於8月開始禁止進口俄羅斯燃煤。（路透）

歐盟正式同意將於8月中開始禁止進口俄羅斯 燃煤，日本也將分階段禁止進口俄國 燃煤，預料將加劇歐洲與亞洲的替代燃煤供源爭奪戰，推升全球煤價，加重電力業者成本負擔。

這也印證了經濟學人智庫（EIU）最新報告的論點：亞太國家正遭受俄烏戰爭間接影響的重擊。

為懲罰俄國入侵烏克蘭，歐盟8日正式採用第五套制裁俄羅斯措施，包括將從8月第二周開始，完全禁止進口俄國燃煤，且即刻起不得與俄國簽署新的燃煤供應合約。日本首相岸田文雄同日也宣布，將禁止進口俄國燃煤，但會分階段實施，同時將加快取得替代能源的來源，象徵這個全球第三大燃煤進口國政策大轉彎。在此之前，歐洲與亞洲企業已陸續避開俄國煤炭，展開替代煤源爭奪戰，例如日本九州電力會社已經於3月底停購俄煤，且4月起的新年度也不打算購買，南韓國營的韓國電力公社2月就開始分散煤源，德國Uniper能源公司已多管齊下，以確保歐洲的燃煤電廠在技術上能夠運作，不受俄煤停供的影響。如今各國擴大對俄羅斯的制裁，將有更多亞洲電力業者跟進，將加劇這場搶奪大戰。但澳洲及印尼等首要出口國的產量已達到上限，而南非 燃煤又遭遇物流難題，一些進口商可能難以維持供應水準，從而使全球煤價居高不下，加重電力業者的成本負荷。

南非Exxaro資源公司表示，已接到許多歐洲國家的詢問，尋求簽訂供煤合約，但現有產量已完成分配，加上南非鐵路網運作不暢，部分運煤路線的鐵路遭到破壞、電纜遭竊，限制了煤炭業者擴大出口的能力。澳洲煤礦業者科羅拉多資源公司表示，近來也接到歐洲方面的詢問，將能供應一部分新增需求，但不能透露數量、進口國及時間安排。

經濟學人智庫（EIU）的最新研究報告指出，亞太國家對俄烏戰爭雖然沒有直接曝險，但因為這個地區仰賴進口能源和農產品、以及外國旅客，因而也正遭受大宗商品大漲與旅客驟減的重擊，東北亞也是全球主要晶片商的重鎮，稀有氣體供應鏈亦被打亂。