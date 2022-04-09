升息效應 場邊觀望亞太房市降溫

經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。（路透）

經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。

上季，雪梨和香港 的房價 下跌，新加坡 則幾乎沒漲，因買家擔心升息以及不利於經濟成長的因素，選擇場邊觀望。彭博資訊報導，之前疫情期間的借貸成本低加上害怕錯過的心理，從加拿大多倫多到紐西蘭奧克蘭全面掀起「購房熱」：雪梨房價去年飆升近27%，新加坡房價出現逾十年來最大漲幅，香港仍舊是全球房價最難負擔的城市。

但雪梨房價繼2月挫低後、3月再跌0.2%，中止了2020年10月開始的連漲之勢。

新加坡私人住宅上季僅微漲0.4%，3月銷售則降到21個月最低。香港房價去年8月創新高後，至今下跌7.3%。

香港嚴格防疫致人口外流嚴重，上海的防疫封控措施則使房市快速復甦的希望落空，當局嚴管債台高築的房地產開發商更造成景氣下滑。

萊坊（Knight Frank）亞太區住宅業務主管賈瑞特表示：「自全球金融危機以來，亞太各國政府對資產價格上漲較警覺；疫情也使貧富差距擴大的問題受關注。她預估，亞太區今年住宅價格漲幅將介於3%-5%，部分市場的需求仍能維持，因為餘屋不足的問題不太可能在一年內緩解。