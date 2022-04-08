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天然氣供給緊 顛覆全球經濟

編譯任中原／綜合報導

俄烏戰爭、能源轉型、極端氣候及需求激增，都使全球天然氣供給空前緊俏， 市場供需平衡搖搖欲墜，各國競相爭搶氣源，導致價格飆漲及供給短缺，不僅可能顛覆全球經濟成長，拉高通膨，並使供應鏈更難運轉。貿易商指出，現在只能祈禱老天保祐。

歐洲致力於大幅減少進口俄羅斯天然氣，將與亞洲激烈爭奪液化天然氣（LNG），但全球LNG產能投資不足，使產量追不上激增的需求。歐盟本周決定禁止俄國燃煤進口，電力業必須以氣代煤，將使天然氣市場益發吃緊。貿易商指出，由於LNG現貨價格飆高，北亞買家選擇不再增加進口以重建庫存，押注今年夏季不會太熱、或俄烏將達成和平協議，能帶動氣價回跌。

中國大陸與印度LNG進口商已大幅減少現貨購買量，擴大使用國內氣源及庫存。這套策略雖能節省支出，但風險在於經不起任何震撼。若需求驟增、或因為生產問題使LNG無法按時到貨，亞洲今年夏季與冬季將嚴重缺氣，被迫以高價購買現貨。

長期而言，LNG供需將更難平衡。瑞信預估，到2020年代中期時，全球每年LNG將短缺近1億噸，相當於中國大陸一年的需求量。標普全球機構指出，未來幾年市場可能持續吃緊，價格可能將大幅動盪。

天然氣 投資 供應鏈

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