3因素助攻 三星首季獲利4年來最強

三星7日公布，上季營業利益初估為14.1兆韓元，是2018年來最賺的第1季 。(路透）

三星 電子7日公布今年第1季的初步財報，受惠於新款智慧手機熱銷、強勁需求支撐記憶體晶片 價格，以及韓元貶值等三大因素，上季營業利益將較一年前躍增50.3%，為2018年以來獲利最高的首季。

這家全球最大的記憶體晶片和智慧手機製造商表示，1至3月的第1季營業利益初估為14.1兆韓元（116億美元），優於分析師 先前預估的13.4兆韓元；三星首季營收可能較一年前增約18%到77兆韓元，也高於市場預期。

三星預計本月稍後公布包括淨利在內的完整獲利數字。並將舉行法說會及記者會，也將發布各部門的具體營收細項。

三星是第一家公布第1季財報的大型科技公司，在這段期間內有俄烏戰爭、西方對俄制裁，以及中國大陸新冠疫情復熾等擾亂市場的因素，但資料中心擴張規模以及全球轉向5G通訊，持續推升占該集團獲利大宗的半導體需求。

雖然晶片價格在第1季下滑，但是分析師表示，情況比預期來得好，主要是因為市場需求強勁，以及晶片製造商謹慎投資和限制產能擴張，提振了三星的晶片獲利。

分析師表示，韓元貶值也是協助三星第1季營運表現出色的原因之一。根據南韓央行的數據，第1季韓元兌美元的平均匯率為1,205.29韓元，比一年前的平均水平1,114.76韓元貶值8.1%。