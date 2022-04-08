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股神出手 波克夏加碼惠普

編譯洪啟原、易起宇／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司近來斥資約4億美元，加碼買進惠普股票。（美聯社）
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司近來斥資約4億美元，加碼買進惠普股票。（美聯社）

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來斥資約4億美元，加碼買進惠普（HP）股票，持股累計占這家個人電腦大廠的11.4%，整體持股價值達到約42億美元，激勵惠普股價7日早盤大漲逾17%。

6日公布的申報文件顯示，波克夏本周稍早分批買進惠普股票約1,100萬股，買價落在每股35至37美元之間，使該公司對惠普的持股總數增至約1.21億股。

受到「股神效應」的加持，惠普股價7日早盤大漲17.1%。

儘管惠普的股價從年初到6日收盤為止下跌約7.3%，未能延續去年飆漲53%的走勢，但巴隆周刊報導說，對青睞價值股的巴菲特而言，惠普仍然符合其投資要求，惠普目前的股價本益比為八倍，股票殖利率為近3%。

英國金融時報指出，從波克夏此次增持惠普股票來看，儘管俄烏戰爭升高全球經濟成長減緩和通膨上揚的可能性，但巴菲特仍押注美國企業和經濟。

這也象徵著波克夏在投資方面出現顯著轉變，因為該公司在過去六年未曾有過大手筆交易。巴菲特2月曾抱怨市場上缺乏有吸引力的投資，他在年度股東信中表示，他和副手孟格發現「幾乎沒有投資能激起他們的熱情」。

不過，隨著今年市場呈現持續波動，波克夏似乎已恢復對股票交易的興趣，許多去年股價創新高的股票都已暴跌。

儘管涵蓋美國大小企業股票的羅素3000指數，目前僅從52周高點回跌約8%，但股價已平均下跌逾30%。

這為巴菲特這類對股票精挑細選的投資人提供了良機。波克夏持有的龐大現金不會因增持惠普而減損太多；截至去年底止，波克夏持有的現金為1,467億美元。

6日揭露的資料並未顯示，波克夏對惠普的投資是否為巴菲特親自所為，或是由他團隊的兩位投資組合經理人庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler）操盤，他們兩人負責管理波克夏十分之一的股票投資組合。

波克夏去年底持有的股票部位總價值為3,510億美元。以往，比較大筆的交易通常是由巴菲特發號施令。

波克夏 股票 投資

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