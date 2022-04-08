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市場押注 今年升10碼

編譯陳律安、任中原／綜合報導
貨幣市場交易員正在押注，美國聯準會今年合計將升息10碼。（路透）
貨幣市場交易員正在押注，美國聯準會今年合計將升息10碼。（路透）

貨幣市場交易員正在押注，美國聯準會（Fed）今年合計將升息10碼，以對抗商品價格大漲帶動的通膨竄升，緊縮力道將是近30年來最強。

貨幣市場的交易行情顯示，繼3月升息1碼後，Fed今年底前還將升息9碼（2.25個百分點），聯邦資金利率區間上限今年底時將達到2.5%。Fed的3月會議紀錄也顯示，若非顧慮俄羅斯入侵烏克蘭的影響，許多官員3月早已支持升息2碼。

Fed自1994年來未曾在一年內採取這麼大幅度的緊縮措施（升息10碼）。1994年是債券投資人相當慘痛的一年，當年Fed甚至一次升息3碼。前次更激進的升息發生在1980年代初期伏克爾執掌Fed時。今年美國公債價格已下跌6.7%，可能創下彭博從1973年編製這項資料以來最差的年報酬率。

隨著美國通膨率邁向40年來僅見的8%，Fed官員的語氣也變得愈來愈鷹派。Fed理事布蘭納德說，將繼續有條不紊地緊縮貨幣政策。

ADM投資人服務公司全球策略師奧斯華說，「人們想知道布蘭納德所說的有條不紊是什麼意思」。奧斯華說，Fed希望保持彈性，但又不想時常改變緊縮步調。他預期Fed下月將升息2碼，6月可能再升1碼。他並認為，由於市場流動性缺乏深度，波動性居高不下將造成重大後果，因此Fed會較為警惕。

美國公債6日已連四個交易日走跌，10年期公債殖利率攀抵2.66%，為三年高點。

以往經驗也顯示，1928年以來，歷年4月標普500指數平均上漲1.5%，是一年中第二強的月份，且過去九年來，每年4月都上漲。至於今年如何，要看即將公布的企業財報而定。分析師預估第1季企業獲利將比去年同期成長6.4%，比元月時預估的7.5%下降。近來散戶信心也明顯好轉；美國個別投資人協會最新調查顯示，散戶看漲比例高於看跌比例，是今年元月來首見。

升息 投資 貨幣

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