Fed超鷹 5月恐升息2碼

美國聯準會（Fed）6日公布3月會議紀錄指出，Fed已敲定縮減資產負債表的計畫，最快將在5月啟動縮表，且每月縮表上限為950億美元，規模幾乎比上一輪縮表計畫倍增，且決策官員普遍支持加速升息 ，大幅提高5月升息2碼的可能性，暗示Fed將在5月做出「超鷹決策」。

美元指數 7日盤中挺升0.2%至99.821，逼近100大關，美國10年期公債殖利率 也上揚3個基點至2.63%。美國以科技股為主的那斯達克綜合指數在6日遭逢沉重賣壓、大跌逾2%後，7日早盤回穩，但仍小跌0.3%。亞股則因Fed鷹派展望而全倒。

Fed 3月會議紀錄有縮表與升息兩個重點。在各界矚目的縮表方面，會議紀錄顯示，將採取「流出」（run-off）方式，每月多達950億美元的公債與抵押擔保證券（MBS）在到期後，本金不再投入市場，縮表規模幾乎是Fed上一輪縮表、每月500億美元的兩倍。

其中，Fed每月縮減公債持有額的上限為600億，MBS為350億美元，以每三個月為一階段，「若市場情勢允許，時間可稍長一些」，估計一年的縮表金額約為1.1兆美元。

根據縮表計畫，若較長期公債到期金額未達縮表上限，將縮減國庫券部位，官員也考慮若縮表流程「相當順利」，可能會主動賣出MBS。

在升息部分，會議紀錄顯示，決策官員不排斥今年加速升息；多位官員表示，如果通膨仍居高不下、或更強，一次或多次升息2碼可能適當，官員認為讓貨幣政策立場「迅速」回歸中性可能恰當。Fed官員預估的中性利率約為2.4%。

會議記錄也顯示，許多Fed官員原本支持3月升息2碼，但因俄烏衝突引發的不確定性，最後決定升息1碼，暗示5月可能升息2碼。目前市場預期今年內會兩度升息2碼，其餘四次會議將各升1碼；如果的確如此，到年底時聯邦資金利率將達到「中性」水準。綜觀整份會議紀錄，決策官員的重點都擺在通膨的上行風險，官員的討論共提到83次「通膨」、12次「通膨預期」，完全沒提到「衰退」，「俄羅斯」則被提到25次。