我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場意識到Fed玩真的

恐被踢出聯合國人權理事會 俄羅斯警告：勿投贊成票

生產設備交貨延誤惡化 半導體製造商擴產計畫存變數

編譯季晶晶／綜合外電
晶片生產設備的延誤情況惡化，交貨期要18個月或更久。路透
晶片生產設備的延誤情況惡化，交貨期要18個月或更久。路透

因為前所未見的零件短缺和供應限制衝擊到半導體設備業，想擴產的晶片製造商必須等上一年半或者更久，才能取得關鍵設備。

日經報導，應材（Applied Materials）、科磊（KLA）、柯林研發（Lam Research）和艾司摩爾（ASML）在內的領先半導體設備製造商，向客戶示警，他們必須等上18個月才能買到部分關鍵機具，因為從鏡頭、閥門、微控制器，到工程塑料和電子模組等，無一不缺。

與此同時，需求卻激增。台積電、聯華電子、英特爾和三星電子都有新廠預定要投產，最早的是明年，據傳他們開始擔心，過長的交貨期會影響原定計畫，許多公司派出高管，敦促設備供應商加倍努力。

交貨期已經從2019年疫情爆發前的平均個月，急速增加到去年的10到12個月，晶片生產設備的延誤現象是「幾十年來最嚴重」。例如，柯磊的一些檢測設備要等20個月以上。根據欣興電子（3037），基板製造設備的交貨期最久可能要30個月，相較下，去年是12到18個月。

晶片製造商和設備供應商同時都產生了危機感。一家美國大型半導體設備製造商的經理說：「一家零組件供應商上個月告訴我，他們的交貨期大約是6個月。上周說要8個月，本周又變成10個月。聽到交貨期延長，我都麻木了。我被擠壓在晶片製造客戶和零組件供應商之間，真的很痛苦。」

消息人士說，在晶片製造商方面，台積電擔心延遲交貨會影響到它在美國、台灣和日本等地預定的量產時間表，正與供應商合作，試圖將交貨日期提前。聯電證實，派人去美國和歐洲的設備供應商，但要想提早時程並非易事。三星則拒絕置評。

晶片 台積電 三星

上一則

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

下一則

不甩歐盟 匈牙利願以盧布買俄國天然氣

延伸閱讀

蘋果開發者大會 6.6登場 軟硬兼施

蘋果開發者大會 6.6登場 軟硬兼施
超微高通收購軟體新創

超微高通收購軟體新創
英特爾CEO擬再訪亞洲 ASML執行長此刻正在南韓

英特爾CEO擬再訪亞洲 ASML執行長此刻正在南韓
爭聯邦520億補助大餅 晶片業砸1億遊說、台積電也加入

爭聯邦520億補助大餅 晶片業砸1億遊說、台積電也加入

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕