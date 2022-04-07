生產設備交貨延誤惡化 半導體製造商擴產計畫存變數

晶片生產設備的延誤情況惡化，交貨期要18個月或更久。路透

因為前所未見的零件短缺和供應限制衝擊到半導體設備業，想擴產的晶片 製造商必須等上一年半或者更久，才能取得關鍵設備。

日經報導，應材（Applied Materials）、科磊（KLA）、柯林研發（Lam Research）和艾司摩爾（ASML）在內的領先半導體設備製造商，向客戶示警，他們必須等上18個月才能買到部分關鍵機具，因為從鏡頭、閥門、微控制器，到工程塑料和電子模組等，無一不缺。

與此同時，需求卻激增。台積電 、聯華電子、英特爾和三星 電子都有新廠預定要投產，最早的是明年，據傳他們開始擔心，過長的交貨期會影響原定計畫，許多公司派出高管，敦促設備供應商加倍努力。

交貨期已經從2019年疫情爆發前的平均個月，急速增加到去年的10到12個月，晶片生產設備的延誤現象是「幾十年來最嚴重」。例如，柯磊的一些檢測設備要等20個月以上。根據欣興電子（3037），基板製造設備的交貨期最久可能要30個月，相較下，去年是12到18個月。

晶片製造商和設備供應商同時都產生了危機感。一家美國大型半導體設備製造商的經理說：「一家零組件供應商上個月告訴我，他們的交貨期大約是6個月。上周說要8個月，本周又變成10個月。聽到交貨期延長，我都麻木了。我被擠壓在晶片製造客戶和零組件供應商之間，真的很痛苦。」

消息人士說，在晶片製造商方面，台積電擔心延遲交貨會影響到它在美國、台灣和日本等地預定的量產時間表，正與供應商合作，試圖將交貨日期提前。聯電證實，派人去美國和歐洲的設備供應商，但要想提早時程並非易事。三星則拒絕置評。