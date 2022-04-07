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抗通膨 美投資人搶農地

編譯湯淑君／綜合報導
投資人防範通膨避險操作，紛紛押注美國農地。（美聯社）
投資人防範通膨避險操作，紛紛押注美國農地。（美聯社）

俄羅斯侵略烏克蘭造成大宗商品短缺，世界糧食價格漲上歷史高點，促使投資人紛紛押注於美國農地，作為一種防範通貨膨脹的避險操作。

英國金融時報（FT）報導，在美國中西部穀物栽種帶，地價過去一年來漲25%至30%，待售地引起激烈競標。2月下旬俄烏戰爭開打，且國際對俄羅斯祭出金融制裁，已影響黑海地區的小麥和玉米出口，導致爭購農地的需求更加熱絡。聯合國2月糧價指數較去年同期躍升24%。

伊利諾大學TIAA農地研究中心教授謝利克說：「對這個資產類別的興趣從來沒這麼高過。」

在美國中西部的愛荷華州，州政府對企業擁有農地設限，但地產經紀商協會（Realtors Land Institute）的資料顯示，上個月購買農地者當中，65%是農民，投資人占比高達35%，幾乎比2019年的18%倍增。從2021年3月到2022年3月，愛荷華農地價格已大漲逾三成。

大型機構長久來一直對投資農地有興趣，例如TIAA這類基金集團和公共退休基金計畫。但根據業界估計，全美規模3兆美元的農地市場中，機構投資人只擁有其中的2%。資料提供者Preqin說，過去五年來，超過40支基金已集資87億美元投資美國農地。

散戶則可投資農地投資信託，像是Gladstone Land和Farmland Partners，前者過去一年來股價漲了一倍，後者漲幅達21%。

隨著地價上漲，搶購待售農地的競爭也加劇。投資人必須更努力尋找，才找得到有價格吸引力的農地。TIAA旗下的Nuveen Natural Capital指出，有些農地因為漲太貴而沒有獲利空間，以致近年來投資人拿回的收益逐年下滑。不過，包含地價增值的總回報一直很強，根據NCREIF農地指數，2021年耕地的投資報酬率達11.1%。

在中西部，即美國最成熟、流動性最大的農地市場，投資人現在付高價買農地的同時，農場投入品如肥料、柴油等價格也勁揚。投資基金Farmland LP創辦人魏區納擔心，現在買農地的投資人，未來恐遭遇類似「疫情前投資辦公大樓」的處境。

投資 指數 俄羅斯

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