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升息衝擊 房貸需求銳減40%

編譯易起宇／綜合報導
美國房貸利率快速飆漲，上周申請房貸數量比一年前銳減40%。（路透）
美國房貸利率快速飆漲，上周申請房貸數量比一年前銳減40%。（路透）

不斷上漲的利率正在壓垮美國房貸市場，因為現在很少有屋主可以從房貸再融資受惠，且有更多潛在的購屋族因利率過高買不起房子。

財經媒體網站CNBC報導，根據抵押貸款銀行家協會（MBA）的季節性調整指數，美國上周申請的房貸總額比前一周減少6%，更比一年前銳減41%。

美國標準型房貸（64.72萬美元或以下）30年期固定利率房貸平均合約利率，在上周升至4.9%，高於前一周的4.8%和一年前的3.36%，而且是連續第四周走高。支付20%頭期款的貸款貼現點數則從0.56降為0.53（包括貸款手續費在內）。

過去幾個月來持續走下坡的房貸再融資的申請件數，上周又比前一周減少10%。房貸再融資的需求則比一年前銳減62%。房貸再融資的申請占全部房貸申請的比率，已從一年前的51%下滑至38.8%。

MBA經濟學家卡恩表示：「由於房貸利率快速攀升的關係，房貸申請數量持續下滑，因為金融市場預期未來幾個月貨幣政策將大幅緊縮。」

房貸業務的下滑正迫使Movement Mortgage和Better.com等房貸業者進行裁員，這些業者在新冠疫情的第一年大舉招募人力，因為當時房貸利率迭創新低，且房貸再融資和買房需求都同樣暢旺。

利率 融資 貸款

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