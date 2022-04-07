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通用攜手本田 攻平價電動車

編譯季晶晶、黃淑玲／綜合報導

通用與本田將合作開發電動車，瞄準的是平價車市場，最快五年內提供售價不到3萬美元的小型休旅車。德國福斯的最新策略則是減少總銷售量，專注生產獲利較佳和較高階的車款。

通用5日表示，最快2027年開始販售一部不用3萬美元（近台幣87萬元）的小型休旅車。生產和銷售計畫會從北美地區開始進行，再擴展到日本、中國大陸和歐洲等市場。

本田謝絕透露新車款定價區間，但表示兩家公司會共享技術、設計以及行銷策略。他們會設法開發更便宜的電池，以改善性能和永續性。

這是車廠透過合作以降低開發成本，並生產百萬輛車以實現規模經濟，好讓電動車的定價更合理。

另一方面，福斯汽車計畫在2030年前，淘汰數十款內燃機引擎車，總銷售車輛數目將因而減少，轉而專注於生產獲利較佳和高階的車款。這與福斯過去的策略大相逕庭。金融時報（FT）說，這是整個汽車業界將出現重大改變的跡象。汽車業數十年來都以衝高銷售量為唯一目標，即使大降價也在所不惜。

本田執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe）表示，本田和通用汽車將在雙方成功的技術合做基礎上，協助實現電動車銷量的大幅成長。

本田 汽車 電動車

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