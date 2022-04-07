我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

重返辦公室 歐美銀行不同調

編譯王巧文／綜合報導
法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）允許旗下多達13.2萬名員工，可選擇每周有一半時間在家工作。（路透）
法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）允許旗下多達13.2萬名員工，可選擇每周有一半時間在家工作。（路透）

法國巴黎銀行（BNP Paribas）6日宣布，允許旗下多達13.2萬名員工可選擇每周有一半時間在家工作，跟隨彈性上班風潮，成為採取最全面居家辦公（WFH）政策的主要銀行之一，與要求員工重返辦公室的華爾街銀行形成鮮明對比。

彭博資訊報導，法巴銀行在聲明裡指出，在22個國家的員工如今可選擇每周在家工作多達2.5天，或採取更彈性工作模式，但每周仍須在辦公室工作至少一天。這項政策將持續到2024年。

BNP的這項新措施是根據法國行之有年的工作框架擴展而成，當地銀行多已採用更靈活的工作安排，以提高士氣及節省成本。西班牙對外銀行（BBVA）上月也推出永久性WFH政策，允許國內約1.2萬名員工有多達四成時間在家工作。

在歐洲銀行推動更彈性工時政策之際，華爾街明顯不同調，美國大型銀行愈來愈強力推動員工全面回辦公室。美國銀行（BofA）計劃，無論打過新冠疫苗與否，所有美國職員將在6月1日前返回辦公室上班。

知情人士表示，美銀員工仍然有一些選擇在家工作的彈性，但該公司強烈鼓勵職員與同事面對面合作。美銀也建議員工完整接種疫苗，包括打加強針，但這項建議沒有強制力。

華爾街 疫苗

上一則

抗通膨 美投資人搶農地

下一則

通用攜手本田 攻平價電動車

延伸閱讀

憂貨幣政策緊縮美股下挫 道瓊跌220點 那斯達克跌358點

憂貨幣政策緊縮美股下挫 道瓊跌220點 那斯達克跌358點
華爾街抗戰 推演投資組合

華爾街抗戰 推演投資組合

封面故事／地球村掰了？世界金融市場恐將一分為二

封面故事／地球村掰了？世界金融市場恐將一分為二
大仁說財經／萬物齊漲背後的華爾街成分

大仁說財經／萬物齊漲背後的華爾街成分

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕