重返辦公室 歐美銀行不同調

法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）允許旗下多達13.2萬名員工，可選擇每周有一半時間在家工作。（路透）

法國巴黎銀行（BNP Paribas）6日宣布，允許旗下多達13.2萬名員工可選擇每周有一半時間在家工作，跟隨彈性上班風潮，成為採取最全面居家辦公（WFH）政策的主要銀行之一，與要求員工重返辦公室的華爾街 銀行形成鮮明對比。

彭博資訊報導，法巴銀行在聲明裡指出，在22個國家的員工如今可選擇每周在家工作多達2.5天，或採取更彈性工作模式，但每周仍須在辦公室工作至少一天。這項政策將持續到2024年。

BNP的這項新措施是根據法國行之有年的工作框架擴展而成，當地銀行多已採用更靈活的工作安排，以提高士氣及節省成本。西班牙對外銀行（BBVA）上月也推出永久性WFH政策，允許國內約1.2萬名員工有多達四成時間在家工作。

在歐洲銀行推動更彈性工時政策之際，華爾街明顯不同調，美國大型銀行愈來愈強力推動員工全面回辦公室。美國銀行（BofA）計劃，無論打過新冠疫苗 與否，所有美國職員將在6月1日前返回辦公室上班。

知情人士表示，美銀員工仍然有一些選擇在家工作的彈性，但該公司強烈鼓勵職員與同事面對面合作。美銀也建議員工完整接種疫苗，包括打加強針，但這項建議沒有強制力。