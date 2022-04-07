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蘋果開發者大會 6.6登場 軟硬兼施

編譯林奇賢，記者張瑞益、蕭君暉／綜合報導

蘋果5日宣布，今年度全球開發者大會（WWDC）預定美東時間6月6日起以線上方式一連舉行五天。外界預期，蘋果本屆WWDC將「軟硬兼施」，不僅會發表多款新作業系統，硬體方面則會推出搭載新款自家M系列晶片的專業級Mac電腦，帶旺台積電、鴻海、廣達、富采等供應鏈業績。

蘋果5日發出媒體邀請函並宣布，本屆WWDC將於6月6日至10日登場，同時仍免費開放所有開發者參與。蘋果將展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的近期創新內容，同時讓開發者得以接觸蘋果的工程師和科技，學習如何創造突破性的應用程式（App）和互動體驗。

礙於全球疫情延續，本屆WWDC已連續第三年採線上舉行。

蘋果過往WWDC重心多以軟體為主，今年可能發表目標客群為開發者的硬體裝置。彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述知情人士的說法稱，蘋果已準備在5、6月發表搭載新款自家M系列晶片（外界盛傳為Ｍ2）的Mac電腦。他另外猜測，蘋果發表換上自家晶片的新一代Mac Pro的時間最快是在本次大會，並在秋季出貨。

市場看好，蘋果M系列處理器功能強大，若在WWDC期間推出新Mac筆電，有助催動新一波換機潮，M系列晶片獨家代工廠台積電受惠大，鴻海、廣達等蘋果筆電組裝廠也跟著旺。

除了M2晶片外，Mini LED也將是新款Mac筆電的亮點之一，目前Mini LED MacBook供應鏈中，台灣LED廠以主導Mini LED技術研發的富采最直接受惠，富采表示，去年Mini LED大量應用在高階筆電之後，市場反應相當正向，客戶的銷售情況也很亮眼，富采持續看好今年Mini LED在高階筆電市場的需求量較去年成長。

蘋果 晶片 台積電

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