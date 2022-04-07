美廉航版圖洗牌 併購開戰

捷藍航空（JetBlue Airways）5日表示，將以36億美元收購另一家廉航Spirit Airlines。（美聯社）

捷藍航空（JetBlue Airways）5日表示，將以36億美元收購另一家廉航Spirit Airlines，此舉可能破壞這家廉價航空公司與Frontier集團控股公司的合併計畫，也將重塑美國廉航市場的版圖。

捷藍執行長海耶斯（Robin Hayes）說，這樁交易將強化捷藍與美國「四大」航空公司的競爭力。美國四大傳統航空公司合計掌控全美近80%航空客運市場。

海耶斯5日接受路透專訪時說：「我們接到的頭號客戶抱怨是，怎麼不飛更多地點？我們想做的，是建立規模更大的捷藍。」如此一來，即可服務更多顧客。

捷藍是全美第六大客運航空公司，把Spirit併入旗下後，將以捷藍品牌繼續營運，海耶斯不認為有必要脫售任何資產。

航空公司正遭遇燃料和人力成本升高的挑戰，同時也努力吸引更多休閒遊客，這類乘客在防疫 限制放寬後的回流率高於商務旅客。

捷藍開出每股33美元的純現金交易，約比Frontier兩個月前提議每1股換1.9126股外加2.13美元現金的價碼高出33%，若按那個條件，以5日收盤價計，Spirit估值約每股24.93美元。

Spirit股價 5日收漲22%，報26.92美元，是2月中來最高。Spirit的52周最高價位是39.19美元；在新冠肺炎疫情爆發導致全美普遍實施封鎖防疫限制前，Spirit股價約45美元。

Spirit發布書面聲明表示，將評估捷藍開出的條件，除此之外不予置評。

海耶斯表示，他預料此案會引來司法部 反托辣斯審查，此程序可能持續到2023年。他說：「我們曾目睹史無前例多的整併次數，司法部都核准了，現在事關如何確保我們其他人也能持續讓傳統航空公司守紀律，並營造競爭環境。我們相信，這終會是市場上最佳的併購交易，未來將真的驅動更多競爭。」

專精反托辣斯法規的Doyle, Barlow and Mazard律師事務所並不看好此案前景，理由是拜登政府擔心業界整併會導致價格上漲、衝擊消費者。