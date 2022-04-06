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亞太今年經濟成長 世銀下修

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合報導

世界銀行下修東亞和太平洋地區2022年的經濟成長預測，連同中國也被下修，以反映俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟衝擊。世銀的最新報告並指出，大宗商品供應混亂、財政緊張、物價高漲等烏克蘭戰爭帶來的衝擊，將在未來數月拖累亞洲經濟體。

世銀5日公布「東亞與太平洋地區經濟半年報」，預測開發中東亞和太平洋地區今年經濟成長率為5.0%，低於去年10月預測的5.4%，也不如2021年的7.2%。中國經濟今年預料也會成長5.0%，同樣低於上次預測的5.4%，更遠低於2021年的8.1%。

世銀警告，若局面惡化，且官方因應措施不力，在最糟的情況下東亞和太平洋地區經濟成長可能減緩至4.0%。

這項更新的預測，反映俄羅斯入侵烏克蘭對此地區的打擊，對進口能源產品的國家衝擊尤深。下修的理由還包括美國利率上升和中國經濟成長放緩。此外，世銀說，供應鏈衝擊持續拖累製造商並推高價格。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟研究員馬圖（Aditya Mattoo）說，亞太地區遭逢三重衝擊，包括戰爭、美國等國家的貨幣政策改變，以及中國經濟放緩。其中俄烏戰爭導致糧食和燃料價格上漲、金融動盪、全球信心下滑，是「最嚴重的風險」。

馬圖並指出，由於東亞地區面臨的衝擊不只一個，因此俄羅斯入侵烏克蘭更加令人憂心。他說，新冠肺炎疫情、中國經濟結構式走緩、以及通膨高漲可能引發美國加速升息，都是東亞要應付的狀況。

馬圖表示：「接二連三的衝擊意味人們必須面對政府財政能力縮減，經濟痛苦將更形增加。」但「財政、金融與貿易改革可能減緩風險、重振成長和減少貧窮」。

世銀將中國經濟今年經濟成長率預測由5.4%降為5.0%。(歐新社)
世銀將中國經濟今年經濟成長率預測由5.4%降為5.0%。(歐新社)

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