歐元區Q2景氣 面臨萎縮風險

史坦普全球（S&P Global）5日公布，歐元區3月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）為54.9，雖比2月時的55.5回落，但仍高於50，顯示第1季景氣活動仍強勁成長。但能源成本上升及俄烏戰爭持續，將使第2季景氣面臨挑戰。

歐元區上月經濟表現良好，主要是因為疫情退潮，經濟活動陸續解封帶動。景氣擴張的主要動能來自於服務業，PMI由2月時的55.5小升到55.6，高於預估的54.8，顯示成長勢頭進一步升高；製造業則相對較遜色。

不過標普全球首席景氣經濟學者威廉 森表示，3月堅實的成長勢頭將難以持續，且預料第2季經濟陷入停滯，甚至萎縮的風險升高，因為總需求成長率下降，且出口訂單也因為成本上升而萎縮。

威廉森指出，「未來幾個月經濟韌性將面臨諸多逆風的考驗，包括俄烏戰爭使能源及其他原料商品成本進一步升高，戰爭也導致供應鏈 惡化，並使企業對未來一年景氣樂觀度明顯下降」。

德國 3月服務業出現六個月來最快速成長，主因各項管制解除；但俄烏戰爭引發不確定性，以及通膨加速上升，使未來展望蒙上陰影。

法國服務業景氣加速上升，但義大利與西班牙則因為戰事抑制需求，使成長減緩。

歐元區3月通膨年升7.5%；服務業產出價格指標升到62.6，創新高，未來還可能進一步上升，這也使歐洲央行（ECB）面臨緊縮壓力。

通膨勁揚導致生活成本升高，加上新發生的供應鏈瓶頸，使未來產出綜合指標從68.9劇降到59.1，是2020年10月來最低水準。凱投集團經濟學者雷諾表示，「歐元區3月PMI最終數據證實產出預期大幅下滑，以德國降幅最大。另外整個歐元區的通膨壓力仍重」，顯示企業界認為最糟的情況未來到。

白宮國安顧問蘇利文4日表示，俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔周邊、作戰重心轉移到烏東地區之後，下一階段的戰爭恐持續好幾個月，「接下來的階段可能會以好幾個月、甚至更久來計算。」