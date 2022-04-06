一項5日發布的指數 顯示，美國供應鏈 正面臨前所未見的壓力，倉儲空間缺乏，以及前所未見的庫存成本，都在對供應鏈形成瓶頸。

彭博資訊報導，美國物流經理人指數（Logistics Managers Index）最新公布的3月指數，已經是連續第三個月上揚，從2月的75.2再漲至3月的76.2，又破紀錄新高。這項指數是由科羅拉多州立大學以及合作院校共同編撰，依據的是向美國各地的物流經理人的調查，詢問他們對當前倉儲、庫存以及運輸狀況的看法。

5日發表的報告指出：「庫存塞車的狀況持續墊高庫存成本，倉儲價格以及整體物流成本，達到創紀錄新高。這使得原本已經就很吃緊的物流能量更加緊繃。」

根據該調查，庫存狀況從2月的80.2空前新高紀錄，跌至3月的75.5。但是庫存成本卻在3月漲到91的空前新高，倉儲空間顯著減少，也使得倉儲費用在3月飆升至90.5的空前新高。

報告中指出，儘管美國消費者的胃納看來已經變小，商品仍源源不絕湧進美國，有可能是供應商為了因應通膨壓力，預先採購準備庫存，也有可能是供應商面對疫情 屢次造成供應鏈不穩定的狀況，增加存貨水準。