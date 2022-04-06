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超微高通收購軟體新創

編譯黃淑玲／綜合報導

半導體業者力拚核心事業成長之際，也開始尋求取得更多軟體技術，積極多角化布局；晶片巨擘超微（AMD）表示，計劃以19億美元收購晶片與軟體新創公司Pensando System，旨在強化網路、安全與其他資料中心服務的能力。另一家大廠高通也宣布，完成自駕車軟體公司Arriver的收購案。

AMD併購Pensando，仍待監管機關批准，預期將在本季完成。AMD執行長蘇姿丰表示：「欲打造先進資料中心，提供最佳的性能、安全、靈活性、最低成本，需要使用各式各樣的運算引擎。這起併購案，將讓AMD的產品陣容除了高性能的中央處理器、繪圖晶片、可編程邏輯晶片和系統單晶片之外，還可提供業界領先的分散式服務平台。」

隨著企業數位化轉型趨勢興起，資料中心市場快速成長。AMD的資料中心晶片業務，成長步調遠勝對手英特爾。

據AMD財報，晶片中心部門上季營收年增75%至20億美元。

Pensando的業務包括晶片生產和軟體設計，可加速大型伺服器的資料傳輸並降低營運成本；目前，Pensando的分散式服務平台已被多家科技大廠和金融公司採用，包括、IBM、甲骨文、高盛。

晶片 自駕車 營收

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