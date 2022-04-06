赫茲擴大採購Polestar

汽車租賃巨擘赫茲大舉擴充其電動車隊陣容，將在未來五年內向Polestar採購6萬5000輛電動車。 （路透）

汽車 租賃巨擘赫茲公司（Hertz）正在大舉擴充其電動車 隊陣容，宣布與瑞典高性能電動車新創業者Polestar建立合作關係，未來五年內將購買6萬5000輛Polestar電動車，主要將部署在歐洲、北美和澳洲。

赫茲預期，Polestar的車輛將於今春在歐洲營運，今年秋天在北美和澳大利亞面市。赫茲最初將訂購Polestar 2，而這個車款號稱將在市場上與特斯拉 Model 3相抗衡。

執行長謝爾（Stephen Scherr）說，汽油價格飆漲正在推動一些租賃客戶轉向電動車。 他並表示，赫茲的產品陣容中有接近一半電動車都有足夠的電池續航里程，駕駛人在租車期間不需要充電。

這不是赫茲第一次大規模購買電動車。2021年10月赫茲宣布向電動車先驅特斯拉訂購10萬輛車，預計到去年底前特斯拉將占其美國租賃車隊的五分之一以上，包括Model 3轎車和Model Y跨界車。

赫茲此舉顯然是不自我設限於只仰賴一家供應商，謝爾在聲明中說： 我們很高興與Polestar合作，並期待將他們的優質電動車產品引入我們的零售和共乘車隊。」 他也指出，赫茲已從特斯拉公司拿到了數千輛電動車，但拒絕透露具體數字。

赫茲表示，將透過資產擔保證券化為購買Polestar電動車提供資金，而這種財務安排能使該公司以比發行自家債券更低利率籌集資金。

Polestar的東家是中國大陸汽車製造商浙江吉利控股集團，專注於高性能電動汽車。該公司在2021年生產了29,000輛汽車。這項與赫茲的交易，也將有助於Polestar自我打造成為特斯拉替代產品的努力。