沙國又調漲油價 銷亞洲輕原油溢價創紀錄新高

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）調高官方銷售價格。 路透

沙烏地阿拉伯將銷往亞洲的石油 價格調漲至紀錄高點，反映俄羅斯入侵烏克蘭事件大幅影響全球石油市場。彭博資訊說，亞洲石油買家可能因此轉到現貨市場買更多的美國和中東石油，減少以合約採購沙國原油。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）已調漲賣給亞洲客戶的旗艦油品阿拉伯輕原油的官訂售油價 格（OSP），5月的售價較區域基準的阿曼／杜拜原油溢價達每桶9.35美元，高於4月的5.9美元溢價，創下最高溢價紀錄。

這次Aramco調高官方售價的幅度在市場預期之內，路透先前訪調7家煉油廠商，估計溢價會在10.7美元到11.90美元之間。現在宣布的價格低於預期。

根據交易商的說法，購油成本上揚，意味許多Aramco的客戶不太可能尋求額外期限的供應，而且甚至可能選擇減少採購量，同時從現貨市場增加購油。至少三家亞洲煉油業者已表示，他們本月從Aramco指定一般的採購量，迥異於數周前要求額外採購的情況。

原油現貨對中東等級原油的溢價在3月時觸及歷史新高，反映市場強勁需求。現貨市場溢價走高通常帶動OSP上調。不過，現貨市場近日因主要消費國計劃釋出戰略儲油，價格已經回落，與Aramco最新宣布的官價相比，較為便宜。

路透指出，Aramco大幅提高5月官方銷售價格，除了與俄烏戰爭相關外，另一原因是亞洲煉油廠的利潤 現在超級高，尤其是柴油這類中間蒸餾油。一家新加坡煉油廠加工處理杜拜原油的利潤高達每桶18.45美元，是365天移動平均值5.03美元的三倍多。