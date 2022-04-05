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受俄烏戰爭影響 世銀下修中國及東亞今年經濟成長預測

編譯劉忠勇／綜合外電
世銀將中國經濟今年經濟成長率預測由5.4%降為5.0%。歐新社
世銀將中國經濟今年經濟成長率預測由5.4%降為5.0%。歐新社

世界銀行下修東亞和太平洋地區2022年經濟成長預測，連同中國也被下修，以反映俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟衝擊。

世銀周二早上公布《東亞與太平洋地區經濟半年報》預測，發展中東亞和太平洋地區今年經濟成長料為5.0%，低於去年10月預測的5.4%。中國經濟今年預料也會成長5.0%，同樣低於上次預測的5.4%。

世銀警告，若局面惡化，且官方因應措施不力，東亞和太平洋地區經濟成長可能減緩至4.0%。

更新的預測反映俄羅斯入侵烏克蘭對這地區的打擊，對進口能源產品的國家衝擊尤深。下修的理由還包括美國利率上升和中國經濟成長放緩。此外，世銀說，供應鏈衝擊持續拖累製造商並推高價格。

世銀東亞首席經濟研究員 Aditya Mattoo 說：「本地區遭逢三重衝擊。」其中俄烏戰爭導致糧食和燃料價格上漲、金融動盪、全球信心下滑，是「最嚴重的風險」。

Mattoo 指出，由於東亞地區面臨的衝擊不只一端，因此俄羅斯入侵烏克蘭更加讓人憂心。他指出，新冠肺炎疫情、中國結構式走緩、以及通膨高漲可能引發美國加速升息，都是東亞要應付的狀況。

烏克蘭 俄羅斯 疫情

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