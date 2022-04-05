環保新創融資創高 面臨研發壓力

環保新創產業去年融資大有斬獲，但投資 人稍後態度轉向謹慎，他們施壓這些資金充裕的企業，要求推出效能更好的電池、有助永續發展的材料以及性能更好的電動車。

根據市調機構PitchBook的資料，約1200家未上市環保新創公司去年籌得450億美元資金，創新高紀錄，是前一年籌資額的兩倍。這些追求永續發展的綠色企業，去年籌得的資金量相當赴美股上市所籌得的金額，代表這個資金一度匱乏的產業獲得900億美元銀彈。

不論投資人能否獲利，這些現金有助推動從化石燃料轉向環保能源，期望企業在能源儲存、永續產品及原物料供應領域等長期面臨挑戰的領域取得突破。此外，新籌資的規模有助於避免2010年代初期上一回綠色投資泡沫破裂後、長達一年的資金荒慘況再度爆發。

對許多企業來說，這些資金活水大有幫助。例如，致力於生產低成本環保電池的挪威新創公司Freyr去年籌得約7億美元，遠高於從2018年成立到前一年共籌得的3,000萬美元，出資者包括礦業巨擘嘉能可。

Freyr執行長詹森表示：「我們必須建立聲譽」，該公司計劃未來數年在挪威、芬蘭和美國設立大型電池工廠。

瑞典 新創電池開發商Northvolt是去年籌資熱潮最大贏家之一，從福斯汽車、高盛資產管理公司等投資者取得27.5億美元資金，目前正致力於量產電池。

Energy Vault則是設法提供再生能源儲存技術的公司，以便在太陽能和風力發電的空窗期協助供電。

該公司過去六個月籌得約3.5億美元資金並借殼上市，近來宣布與能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Aramco）和礦業巨擘必和必拓（BHP）合作及投資，預估今年可建立第一個商業計畫。