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GoTo破天荒分股 60萬司機受惠

編譯陳律安／綜合報導
印尼叫車平台GoTo將對旗下60萬名駕駛每人發放數千股公司股票。（美聯社）
印尼叫車平台GoTo將對旗下60萬名駕駛每人發放數千股公司股票。（美聯社）

印尼叫車平台GoTo將對旗下60萬名駕駛每人發放數千股公司股票，這是其首次公開發行股票（IPO）計畫的一環，也是東南亞第一家與外送員和司機分享IPO成果的共享經濟業者。

GoTo 4日發布聲明說，凡是在2010至2016年間，註冊成為這家叫車和美食外送平台的駕駛，可分得4000股GoTo股票，以設定的IPO價格每股338印尼盾計算，相當於每人配得94美元；至於在2017年至今年2月加入該平台的駕駛，則分得1000股，總計發放股票金額突破2000萬美元。

GoTo執行長蘇利斯蒂奧說：「這是為了肯定我們的駕駛夥伴是公司成功的一部分」，「打從一開始我們就想這麼做」。GoTo由叫車平台GoJek和東南亞電商先驅Tokopedia合併而成，透過今年全球規模數一數二龐大的IPO案籌資11億美元，定4月11日在雅加達掛牌上市。

行動領域的蓬勃發展，創造了數量前所未見的億萬富豪，包括阿里巴巴控股的馬雲，以及冬海集團創辦人李小冬。然而，這些以應用程式（App）為基礎的零工經濟業者，通常仰賴低薪兼職人員的付出，他們不僅工時長，也仍舊缺乏醫療保健或安全網等勞工福利保障。

這些零工經濟從業者的困境，近年來已引發監管機關和公眾關注，尤其是新冠疫情肆虐期間，網路平台大發利市，但社會不平等卻加劇。新加坡等各國政府正研擬法規，保障零工經濟從業人員。

股票 東南亞 印尼

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