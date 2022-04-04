東京證交所60年來指數最大變革 主要市場指數4日上路

日本東京證交所實施60年來最大變革4日正式上路。歐新社

日本東京證交所實施60年來最大變革正式上路，4日起將分主要、標準、成長三大類指數 交易，目的在提升日股的吸引力，也讓外資容易理解。不過，投資 人對這次重組看法不一，也讓期待更大改革的投資人感到失望。

東證主要市場指數（TSEP index）納入1,839檔股票 ，取代原本代表東證股價指數（Topix） 的東證一部，但仍納入東證一部原有80%的股票。新制4日上路第一天，日股大盤在狹幅波動。

東京證交所原本分為四個市場，即東證一部、東證二部、Jasdaq和Mothers。由於東京證交所和大阪證交所已合併為日本交易所集團，很多股票在四個市場重覆出現。這次分類目的在於整合各市場，讓分類更清楚、也便於了解。

Inveso 資產管理公司投資長小澤大二形容原本的分類是「大雜燴」，「整理一下陳列間是件好事」。摩根大通證券策略師 Shogo Maekawa則說：「我看未必會產生什麼重大影響。」

投資人認為東京證交所改革的一大敗筆，就是讓一些未符合標準的上市公司留在主要指數，東京證交所解釋這是「過度性」的做法，承諾未來必須符合標準。東京證交所社長山道裕已表示，這次改革只是第一步，他呼籲投資人要有耐心，眼光放在未來提升標準的潛力。

納入主要指數的標準是流通在外市值必須達到100億日圓的大型股，經營受到外資青睞，公司治理也較佳。

在東京證交所改革之前，已有多家企業朝提升公司治理和獲利能力的方向努力。日本菸草（JT）已將外部董事比率由33%增為40%，Yamaha 則解除部分交叉持股的情況。

部分投資人將重心擺在本周即將公布的東證股價指數流通在外權重的計算方式。東證股價指數本身維持不變，但成分股會分階段調整。 東京證交所已承諾將微調流通在外股票的計算方式，便於「反映實際的流動性」。