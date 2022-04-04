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特斯拉Q1交車創新高

財經新聞組／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季交車量達到創紀錄的逾31萬輛，略高於市場預期，克服了執行長馬斯克形容「異常艱困一季」的挑戰，上季產量則略為下滑，主因為供應鏈受擾與上海廠短暫停工的影響，但分析師預期，特斯拉今年的銷售成長將持續優於競爭對手。

特斯拉2日公布，第1季共交車310,048輛汽車，創新高，且略高於分析師預估的309,158輛。馬斯克在推特發文表示：「因為供應鏈干擾和中國的防疫清零政策，這是『異常』艱困的一季。特斯拉團隊和關鍵供應商的傑出表現，成功挽救了情勢。」

特斯拉第1季共交付295,324輛Model 3／Y、以及14,724輛Model S／X，整體交車量也略多於去年第4季的308,600輛，年比更成長68%。該公司過去一年（去年4月到今年3月）的交車量共約106萬輛，也創紀錄。

Wedbush分析師艾夫斯說，特斯拉的交車數據「沒有市場擔心的那麼差」，他認為上季約有2萬~2.5萬輛的交車量因為物流和關廠問題，而遞延到本季，特斯拉今年底前的基本需求依然強勁。Loup創投公司合夥人孟斯特也說，在諸多逆風下，特斯拉的交車量令人驚艷，預料特斯拉的銷售成長將持續優於同業。

特斯拉上季則共生產為305,407輛電動車，略比去年第4季下滑約0.1%，也是受到中國疫情與供應鏈壓力的影響。

特斯拉 供應鏈 分析師

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