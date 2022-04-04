3M停工 半導體耗材供應再拉警報

韓媒報導，全球最大半導體冷凍劑廠美商3M旗下比利時工廠遭當地政府以環保因素為由，被迫無限期停工。3M供應台積電 、英特爾、三星、SK海力士等指標廠冷凍劑，主要用於蝕刻設備冷卻，3M比利時廠區占全世界半導體冷凍劑65%產能，如今出貨受阻，牽動全球晶圓代工、中央處理器、記憶體生產。

這是繼俄烏戰爭引發半導體特殊氣體供應疑慮之後，半導體耗材供應再拉警報。業界人士說，冷凍劑相當於車輛的水箱精，主要確保機台運作時保持正常的工作溫度，不會過熱而短路停擺。3M是全球最大半導體冷凍劑供應商，又是關鍵的蝕刻製程機台必備的耗材，這次停工的比利時廠供應量是3M旗下工廠規模最大，引起業界高度關注。

3M的半導體冷凍劑市占全球居冠，幾乎供應全球所有半導體廠。針對3M比利時冷凍劑工廠生產暫停，台積電、聯電、世界先進均表示，預期不會造成嚴重影響，將與供應鏈 緊密合作，並以其他廠商貨源替代。

韓媒Business Korea報導，比利時政府正在加強多氟烷基物質（PFAS）用量限制，並在3月8日下令3M當地廠房停工，3M也陸續向客戶發出正式停止供貨通知。

根據3M官網資料，該公司廣泛布局半導體設備、製造和封裝解決方案，其中產品涵蓋蝕刻和沉積、半導體化學機械平坦化製程（CMP）和晶圓加工的表面處理材料、先進封裝材料、用於晶片 傳輸的載帶、晶圓摻雜和離子植入的材料。

業界人士指出，全球半導體冷凍劑為寡占市場，除了龍頭3M之外，還有一家供應商Solvay。據了解，兩家公司正在申請擴產，預計三個月後可開出產能。3M在比利時和美國的產能，各占全球約65%、15%；Solvay美國廠的產能則占全球20%。

觀察庫存狀況，業界點出，當前各大晶圓廠冷凍劑庫存約八至十周，通路商和原廠則在11周，若供應商擴產順利，可望舒緩缺貨疑慮，確保業界生產一切正常。

法人認為，今年以來氟化工產品市場需求擴張，但在環保意識抬頭下，相關廠商生產遭遇環團壓力，導致產品價格全線上漲。