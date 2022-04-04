天然氣飆漲 亞洲窮國叫苦

(路透資料照片)

俄烏戰爭帶動全球液化天然氣 （LNG）價格飆漲，亞洲LNG價格更大漲近七成，使亞洲經濟備受打擊，尤其是一些能源供給不足的較貧窮國家。不過，天然氣價格高漲也促使亞洲更積極轉向綠能 。

亞洲LNG進口量占全球產量的70%，而且對LNG的胃納不斷增加，因此早在今年2月俄羅斯 入侵烏克蘭之前，亞洲LNG價已經大漲，之後歐洲又與亞洲爭搶LNG。

根據彭博資訊，上周的亞洲LNG報價大致持穩，北亞LNG-AS 5月期貨價格1日跌2.1%，報每百萬英熱單位（mmBtu）34.69美元，主因為亞洲買家縮手，不想支付跟歐洲相當的價格水準。不過，亞洲LNG期貨今年來已累計漲68.6%，過去半年來更已暴漲超過一倍。

去年全球LNG需求量激增近5%，但供給無法趕上需求，使全球LNG價格於去年10月衝上歷史新高。能源分析師預估，由於歐洲將降低對俄羅斯天然氣的依賴，又要在冬季之前提高天然氣庫存量，未來兩年全球LNG價格仍將居高不下。

歐洲緊急尋求替代氣源，嚴重衝擊LNG市場。歐洲計劃在2030年時不再依賴俄羅斯能源，以天然氣最優先，於是LNG立即成為搶購目標。美國雖將供應歐盟一些LNG，但根本不夠。

美國能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）分析師郝伯爾指出，「各國爭搶LNG，可能使許多較小的買家被逐出市場，特別是亞洲」。由於今年全球LNG供應來源並未大量增加，因此現貨價格仍將維持高檔。結果將使綠能產業更有活力，包括風能、太陽能、提昇能源效率及電池貯存等，綠氫業也將更具吸引力。

IEEFA分析師雷諾也表示，原料商品價格上漲且動盪，對亞洲新興經濟體造成廣泛衝擊，包括燃料與電力短缺、通膨升高、生產力下降、政局不穩 ，及疫後經濟復甦遲緩等，俄烏戰爭更如同在傷口上撒鹽。目前亞洲LNG買家所面臨的最新變數，是俄國可能要求新的天然氣採購合約須以盧布支付。

Wood Mackenzie顧問公司指出，氣價飆高將鼓勵亞洲國家重新思考對天然氣的需求，並轉向再生能源。新加坡大學太陽能研究所副執行長芮英多指出，許多亞洲國家已經朝向再生能源轉型；一些原本猶豫不決的國家，現在也因為油、氣價格高漲，而可能加速轉向綠能。