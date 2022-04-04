我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

天然氣飆漲 亞洲窮國叫苦

編譯任中原／綜合報導
(路透資料照片)
(路透資料照片)

俄烏戰爭帶動全球液化天然氣（LNG）價格飆漲，亞洲LNG價格更大漲近七成，使亞洲經濟備受打擊，尤其是一些能源供給不足的較貧窮國家。不過，天然氣價格高漲也促使亞洲更積極轉向綠能

亞洲LNG進口量占全球產量的70%，而且對LNG的胃納不斷增加，因此早在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭之前，亞洲LNG價已經大漲，之後歐洲又與亞洲爭搶LNG。

根據彭博資訊，上周的亞洲LNG報價大致持穩，北亞LNG-AS 5月期貨價格1日跌2.1%，報每百萬英熱單位（mmBtu）34.69美元，主因為亞洲買家縮手，不想支付跟歐洲相當的價格水準。不過，亞洲LNG期貨今年來已累計漲68.6%，過去半年來更已暴漲超過一倍。

去年全球LNG需求量激增近5%，但供給無法趕上需求，使全球LNG價格於去年10月衝上歷史新高。能源分析師預估，由於歐洲將降低對俄羅斯天然氣的依賴，又要在冬季之前提高天然氣庫存量，未來兩年全球LNG價格仍將居高不下。

歐洲緊急尋求替代氣源，嚴重衝擊LNG市場。歐洲計劃在2030年時不再依賴俄羅斯能源，以天然氣最優先，於是LNG立即成為搶購目標。美國雖將供應歐盟一些LNG，但根本不夠。

美國能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）分析師郝伯爾指出，「各國爭搶LNG，可能使許多較小的買家被逐出市場，特別是亞洲」。由於今年全球LNG供應來源並未大量增加，因此現貨價格仍將維持高檔。結果將使綠能產業更有活力，包括風能、太陽能、提昇能源效率及電池貯存等，綠氫業也將更具吸引力。

IEEFA分析師雷諾也表示，原料商品價格上漲且動盪，對亞洲新興經濟體造成廣泛衝擊，包括燃料與電力短缺、通膨升高、生產力下降、政局不穩 ，及疫後經濟復甦遲緩等，俄烏戰爭更如同在傷口上撒鹽。目前亞洲LNG買家所面臨的最新變數，是俄國可能要求新的天然氣採購合約須以盧布支付。

Wood Mackenzie顧問公司指出，氣價飆高將鼓勵亞洲國家重新思考對天然氣的需求，並轉向再生能源。新加坡大學太陽能研究所副執行長芮英多指出，許多亞洲國家已經朝向再生能源轉型；一些原本猶豫不決的國家，現在也因為油、氣價格高漲，而可能加速轉向綠能。

天然氣 綠能 俄羅斯

上一則

美股4月能否重演歷來俏行情？市場聚焦這一大重點

下一則

3M停工 半導體耗材供應再拉警報

延伸閱讀

俄稱和平談判進展不足 俄烏總統還不能會面協商

俄稱和平談判進展不足 俄烏總統還不能會面協商
不僅限天然氣 克宮發言人：盧布支付將擴及其他商品

不僅限天然氣 克宮發言人：盧布支付將擴及其他商品
歐洲第一槍 立陶宛宣布停止進口俄國天然氣

歐洲第一槍 立陶宛宣布停止進口俄國天然氣
俄羅斯逼迫以盧布支付天然氣 外國買家會屈服嗎？

俄羅斯逼迫以盧布支付天然氣 外國買家會屈服嗎？

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯